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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/11/30/54216.html

Политика

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан

«Единая Россия» проводит неделю приема граждан
С 27 ноября по 3 декабря в регионе в городах и районах области проходит неделя приемов граждан, приуроченная к Дню рождения «Единой России».

И.о. секретаря Генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал региональные общественные приемные провести приемы граждан максимально результативно. По его словам, необходимо подойти к приему граждан без формальностей, не для статистики, а, чтобы как можно большее количество граждан в регионах почувствовали искреннее участие в решении своих вопросов. Турчак напомнил, что в прошлом году в рамках аналогичных приемов было принято более 300 тысяч обращений.

Пресс-служба АРО Партии «Единая Россия» сообщила, что личные приемы депутатов-единоросов, руководителей различного уровня состоялись в больших и малых городах и районах Архангельской области ведутся на 102 площадках.

В региональную общественную приемную председателя партии Дмитрия Медведева в Архангельске посетители, в основном, обращаются с просьбами разобраться с некачественной работой управляющих компаний, недобросовестным отношением к своей работе подрядчиков, работающих на ремонте жилья, оказать помочь в переселении из ветхого жилья, организовать работу общественного транспорта, улучшить медицинское обслуживание, обеспечить теми или иными льготами, подтолкнуть местные власти в уборке мусора.

На прием к губернатору Архангельской области Игорю Орлову с жалобой на затянувшийся капремонт в доме №25 по пр. Новгородский пришла архангелогородка Лидия Маркелова.

На качество капремонта пожаловалась депутату Госдумы Елене Вторыгиной архангелогородка Людмила Павловна Бешенкина. После окончания работ в ее квартире провалились полы.

К депутату Госдумы Андрею Палкину обратились супруги Виктор Николаевич и Нина Сергеевна Ворошиловы. В их доме 1961 года постройки с марта этого года нет электричества, не топятся развалившиеся печи, не чистятся выгребные ямы. Жильцы получают счета за свет с огромными суммами.

Председатель совета ветеранов округа Варавино-Фактория Лидия Третьякова обратилась к сенатору Людмиле Кононовой с вопросом, почему уже два месяца региональные льготники не могут бесплатно получить нужные им лекарства.

Выездной приём граждан провёл член регионального политсовета Партии, депутат облсобрания Юрий Сердюк.

1 декабря с 14 до 15 часов граждан будет принимать секретарь Архангельского регионального отделения Партии Виталий Фортыгин, - сообщила пресс-служба АРО «Единая Россия». 

Сегодня 14:41

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Комментарии
И?, сегодня 15:37

На качество капремонта пожаловалась депутату Госдумы Елене Вторыгиной архангелогородка Людмила Павловна Бешенкина. После окончания работ в ее квартире провалились полы. Вторыгина починила полы уже?

И?, сегодня 15:38

На прием к губернатору Архангельской области Игорю Орлову с жалобой на затянувшийся капремонт в доме №25 по пр. Новгородский пришла архангелогородка Лидия Маркелова. Орлов сделал им капремонт?

И?, сегодня 15:38

К депутату Госдумы Андрею Палкину обратились супруги Виктор Николаевич и Нина Сергеевна Ворошиловы. В их доме 1961 года постройки с марта этого года нет электричества, не топятся развалившиеся печи, не чистятся выгребные ямы. Жильцы получают счета за свет с огромными суммами. Палкин починил печь?

И?, сегодня 15:41

Удалкин, ты жжошь! Это нам вместо "Смехопанорамы"

Историк Гоша, сегодня 18:10

А ведь именно Е.Е.Удалкин, по данным наших источников, был автором крылатой фразы "Единая Россия - партия реальных джипов". Сказано в 2007 году после исключения из ЕР. Теперь, видимо, сам джип купил, жизнь удалась.
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