7 отличий Годзиша от Павленко

25 ноября 2015 года главой Архангельска на сессии гордумы был утвержден Игорь Годзиш. Два года – повод немного подвести итоги. «Двина-Информ» решила сделать это в виде сравнения с предшественником – Виктором Павленко, последним избранным мэром.

Отличие № 1. Открытость

Да, в отличие от не любившего пресс-конференции Павленко, Годзиш с прессой встречается чаще. Причем, его пресс –служба изменила формат таких встреч – они проходят неформально в старинном особняке на Чумбаровке. Правда, нерегулярно, где-то раз в квартал. С другой стороны, Игорь Викторович отвечает на все, даже самые неприятные вопросы.

Виктор Павленко так и не «дорос» до создания страницы в соцсети, а Годзиш поначалу сделал робкую и неудачную попытку (видимо, даже не сам он, а бывший глава пресс-службы Игорь Атапин), а затем, со второго захода, все-таки полноценно вошел «в контакт». Правда, обновление страницы происходит тоже нерегулярно, но глава города человек занятой, не всегда находит свободную минутку для общения с пользователями.

Отличие № 2. Прямолинейность

Новый глава Архангельска многим понравился своей прямотой. Сказал, что наведет порядок в сфере перевозок – не пожалел «пазиковых» монополистов (его предшественник старался это «гнездо» не ворошить). Сказал, что терминал на МРВ надо снести по решению суда – один терминал снесли. Рассказывают, что Годзиш при всей своей прямолинейности старается не задавливать инициативу снизу. Наоборот, выслушав все мнения, принимает решение взвешенно.

Виктор Павленко больше любил закулисные игры, сказывался опыт, полученный в комсомоле и аппарате областной администрации. Но кому-то такой стиль был более по душе. Как-никак, российский чиновник по сути своей консервативен и не любит резких движений.

Отличие № 3. Хозяйственность

2017-й год стал для Годзиша годом испытаний. Сначала горадминистрация провалила «снегопады», так и не сумев очистить «внезапно выпавший снег». Затем еле-еле справлялась с оттаявшей после зимы грязью. Потом вступила в споры с владельцами «пазиков» из-за новой реформы. Наконец, едва смогла загасить вспыхнувший скандал с ремонтом Чумбаровки. Ну и снова не все гладко было с «Водоканалом», подготовкой к зиме и прочими городскими проблемами.

В отличие от предшественника, Годзиш старается выглядеть как «мэр-хозяйственник» по типу Юрия Лужкова. Правда, пока этот образ у него получается смазанным. Возможно, из-за того, что в отличие от Лужкова, Годзиша на этот пост народ не избирал.

Отличие № 4. Контакт с губернатором

Важное отличие Годзиша от Павленко. Как мы все помним, Виктор Николаевич предпочитал информационные войны и громкие заявления о «зажиме денег» на Архангельск. Годзиш, будучи, по сути, назначенным, с главой региона не воюет. Наоборот, создается ощущение, что работают они весьма плодотворно и конструктивно.

Игорь Орлов и глава Архангельска не только тезки, но и соратники со схожим стилем работы. Правда, Игорь Викторович в отличие от Игоря Анатольевича, еще только учится быть политиком. А вот Виктор Николаевич был даже «слишком политиком», ставя на первое место интересы элит. У Годзиша с элитами пока не так все ладно, как у бывшего мэра, кого-то он явно раздражает.

Отличие № 5. Чувство юмора

Что-то не припомнится, как шутил Виктор Павленко. После «затейнка» Донского он выглядел скучным чиновником-аппаратчиком. С приходом Годзиша сотрудники администрации города обнаружили, что работать стало веселее. Не в смысле, что новый глава выглядит неким «петрушкой», но пошутить к месту он умеет.

Шутки Годзиша запоминают журналисты. В ответ на вопрос: «Как вы относитесь к группе в соцсети с названием «Усы Годзиша» градоначальник ответил: «Хорошо, что выбрали усы, а не что-то другое». А в ответ на вопрос-прикол «Приедет ли в Архангельск Элтон Джон? И как вы относитесь к его ориентации?» ответил: «Меня абсолютно не беспокоит личная жизнь Элтона Джона. Поет он классно»

Рассказывают, что иногда Игорь Викторович может хорошо отвечать на более понятном русском языке, которым хорошо владеют многие россияне, а в Архангельске на нем мастерски выражается Виктор Панов. Это в каком-то смысле придает его личности своеобразный колорит.

Отличие № 6. Меньше пиара

Годзиш и его пресс-служба не радуют архангелогородцев пресс-релизами вроде «По инициативе главы города в детском саде «Петушок» приобретены новые столы». Эту «политику малых побед» очень любил Виктор Павленко. А еще предшественник Годзиша частенько пиарил себя как «десантник» и «верный последователь Анатолия Ефремова». Пиар Годзиша более конкретный, иногда даже без упоминания первого лица.

Думается, что Игорь Викторович в отличие от Виктора Николаевича относится к освещению своей деятельности с меньшим интересом. Хотя на фотографиях он выглядит ничуть не хуже холеного Павленко, - даже более мужественно.

Отличие № 7. Близость к народу

А вот здесь Игорь Годзиш пока проигрывает своему предшественнику. Во-первых, еще раз повторимся, не избран, а утвержден депутатами. Во-вторых, не имеет политического опыта. В-третьих, не так хорошо владеет «сладкими речами». Да и сам немного простого люда побаивается.

Как горожане относятся к Годзишу? По-разному. Одни сильно критикуют (есть за что), другие чего-то ждут, третьи равнодушны, четвертые видят позитивные изменения. Отношение к Павленко было еще более полярным: или любили или ненавидели, равнодушных было немного. Социологи даже делали замеры его популярности, и пришли к выводу, что у Виктора Николаевича одинаково высоки рейтинг и антирейтинг.

Конечно, наш сравнительный анализ двух градоначальников не претендует на истину. Возможно, третий год работы Игоря Годзиша покажет его с новой, неожиданной стороны. Да и главное его отличие от Виктора Павленко – небольшой срок пребывания в должности. Но все еще впереди!