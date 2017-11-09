В Архангельском облсобрании два новых депутата

Сегодня во фракции "Справедливая Россия" в Архангельском облсобрании появился новый депутат, - заслуженный учитель России 72-летняя Фаина Рашева. Она получила мандат Татьяны Седуновой, который некоторое время был у бизнесмена Дмитрия Мильченко.

Фаина Орестовна Рашева до сегодняшнего дня работала председателем комиссии по социальным вопросам Собрания депутатов МО «Приморский муниципальный район».

Напомним, Татьяна Седунова лишилась мандата минувшим летом. Ранее она была осуждена на два года условно из-за вспышки чесотки в детском лагере "Кучкас", учредителем которого она являлась. Правда, в итоге она попала под амнистию, хотя виновной себя не признала и заявила о своем намерении обжаловать приговор. К слову, Седунову активно поддержали избиратели, писавшие письма в областное собрание с просьбой не прекращать полномочия.

После Седуновой мандат перекочевал к коммерсанту Дмитрию Мильченко, однако он фактически так и не приступил к работе. В некоторых местных СМИ прошла информация что он как-то связан с отбывающим наказание экс-депутатом Алексеем Пеунковым. Ранее фракцию "Справедливая Россия" покинул Михаил Завьялов, тоже лишившийся мандата и тоже связанный с Пеунковым.





Кроме Фаины Рашевой мандат депутата получила единоросс Римма Томилова. Ей 51 год, она была председателем Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район». А в прошлом созыве уже была депутатом Архангельского областного Собрания депутатов. Ей передан мандат Алексея Кукушкина, который перешел на работу в Северодвинский горсовет.