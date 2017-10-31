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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/11/14/53937.html

Политика

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой

Архангельских думцев снова признали малоэффективными. Кроме Епифановой
Центр политических технологий провел третье исследование эффективности работы депутатов Госдумы в российских регионах. В рамках этого исследования была изучена работа депутатов в период с июля по сентябрь 2017 г.

Акцент в исследовании, как и прежде, сделан на работе депутатов в регионах или на той деятельности депутатов в центре, которая приносит пользу регионам. 

Среди архангельских представителей в Государственной Думе РФ никто не был признан политиком с сильной степенью влияния. Лишь вице-спикер ГД Ольга Епифанова от "Справедливой России" попала в число депутатов со средним влиянием. А вот "единороссам" не повезло: и Елена Вторыгина и Андрей Палкин и Дмитрий Юрков в очередной раз были признаны экспертами малоэффективными депутатами. Напомним, такую же оценку поставили нашим думцам и по итогам апреля-июня 2017 года.

Стоит отметить, что в состав экспертов вошли: политобозреватели и журналисты из Архангельска Алексей Морозов, Николай Прокофьев, Ольга Третьякова, Леонид Черток и Андрей Чураков.

Особенность рассматриваемого периода состояла в том, что, с одной стороны, значительная его часть пришлась на думские каникулы. С другой стороны, это был этап подготовки к региональным и муниципальным выборам, которые состоялись 10 сентября, включая 16 губернаторских кампаний, шесть кампаний по выборам региональных законодательных собраний, 11 кампаний по выборам муниципальных собраний в региональных столицах и др. Поэтому нельзя однозначно сказать, был ли это «отпуск», или «горячая пора». В этом и заключается особый интерес к данному периоду, поскольку депутаты могли выбрать разные приоритеты в своей деятельности. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:40

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