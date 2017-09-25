В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Глава Архангельска Игорь Годзиш сохранил пятую позицию в медиарейтинге глав столиц Северо-Западного федерального округа за октябрь 2017 год. Такие данные обнародовала "Медиалогия".

Рейтинг составляется на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Он построен с помощью базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 33,5 тысяч наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

В заслугу Годзишу эксперты поставили отрытое обсуждение актуальных для горожан проблемы, публичные высказывания о мероприятиях, проводимых городскими властями. В том числе, речь идет о вовлечении архангелогородцев в определение места установки памятника трамваю.

Кстати, сегодня у архангельского градоначальника день рождения, ему исполнилось 48 лет. Ну что же, неплохой подарок ему преподнесла "Медиалогия".