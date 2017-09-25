В день рождения Игоря Годзиша признали "медиапозитивным"

Рейтинг составляется на основе медиаиндекса — показателя качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны. Он построен с помощью базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 33,5 тысяч наиболее влиятельных источников: телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.
В заслугу Годзишу эксперты поставили отрытое обсуждение актуальных для горожан проблемы, публичные высказывания о мероприятиях, проводимых городскими властями. В том числе, речь идет о вовлечении архангелогородцев в определение места установки памятника трамваю.
Кстати, сегодня у архангельского градоначальника день рождения, ему исполнилось 48 лет. Ну что же, неплохой подарок ему преподнесла "Медиалогия".
*************************************************************** Годзиш не только медиапозитивный, но и самый фотогеничный из всех мэров Арх-ска. Кстати, без ложной скромности скажу, что поддержанию им своего реноме и сохранению позиций в медиарейтинге в немалой степени способствовало то, что Годзиш прислушался к разумному и своевременному совету, данному ему г-ном Эсквайром и, несмотря на то, что он вроде бы посулил "банде 4-х" в составе Азовского, Рудика и Пафнутьева с Чертоком, принять в октябре участие в ихнем тупом и омерзительном СБГ-шоу, Годзиш одумался и не стал связываться с этой пресловутой бандой, не стал не пачкать об них свои белые одежды, за что ему от меня отдельный РЕСПЕКТ и поздравления с Днем рождения ******* http://www.dvinainform.ru/archive/2017/09/25/53082.html