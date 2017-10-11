Новый глава родился в 1983 году в деревне Анциферовский Бор Онежского района. В 2014 году он закончил САФУ по специальности «Лесоинженерное дело». С 2007 года работал в структуре администрации Онежского района. В 2016 году назначен на должность заместителя главы администрации. С сентября 2017 года — исполняющий обязанности главы района.
Интересно, что ранее в течение двух лет пост главы занимал Павел Смагин, который ушел в отставку в сентябре. Минувшей весной в СМИ появилась информация, согласно которой близкие родственники Смагина оформлены на ключевые посты в муниципальных предприятиях и учреждениях. Жители района активно осуждали в соцсетях "привилегии" начальника.
В августе не состоялся конкурс на должность главы Онежского района: члены комиссии не смогли договориться о том, кто будет председателем. В результате вполоть до сегодняшнего дня район имел временного руководителя. Но теперь Иван Гришин уже полноправный глава МО.
Где их таких откармливают?!
34 года? Что он там в Онеге ест, когда народ голодает?
Иван Гришин? таак… а отчество? попробуем определить сами с помощью индуктивного метода. У Гоголя Николая Васильевича в "Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" написано – "Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича на редьку хвостом вверх"… Значит отца у этого Гришина звали Никифором, а сам он Иван Никифирович