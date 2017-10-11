Конкурсная комиссия ранее выбрала две кандидатуры - Гришина и директора МУП «Покровская ресурсоснабжающая компания» Владимира Власова. Выбор депутатов пал на Гришина.

Новый глава родился в 1983 году в деревне Анциферовский Бор Онежского района. В 2014 году он закончил САФУ по специальности «Лесоинженерное дело». С 2007 года работал в структуре администрации Онежского района. В 2016 году назначен на должность заместителя главы администрации. С сентября 2017 года — исполняющий обязанности главы района.

Интересно, что ранее в течение двух лет пост главы занимал Павел Смагин, который ушел в отставку в сентябре. Минувшей весной в СМИ появилась информация, согласно которой близкие родственники Смагина оформлены на ключевые посты в муниципальных предприятиях и учреждениях. Жители района активно осуждали в соцсетях "привилегии" начальника.

В августе не состоялся конкурс на должность главы Онежского района: члены комиссии не смогли договориться о том, кто будет председателем. В результате вполоть до сегодняшнего дня район имел временного руководителя. Но теперь Иван Гришин уже полноправный глава МО.