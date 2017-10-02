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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/11/09/53877.html

Политика

В Архангельске уже готовятся к "Дню выборов"

В Архангельске уже готовятся к "Дню выборов"
Заместитель главы Архангельска Николай Евменов провел рабочее совещание с председателями территориальных избирательных комиссий. На повестке дня – подготовка территориальных и участковых избирательных комиссий к проведению выборов Президента и депутатов областного Собрания и Архангельской городской Думы.

Для города первый и самый основной вопрос, входящий в полномочия муниципалитета, - оснащение избирательных комиссий материально-технической базой, необходимым оборудованием, приведение в порядок помещений, где располагаются сами комиссии и пункты приема заявок от избирателей, зарегистрированных в других местностях. Для Архангельска, имеющего большую протяженность, с наличием избирательных комиссий на отдаленных территориях, особую актуальность приобретает и вопрос транспортной доступности.

Все потребности и локальные проблемы, решением которых необходимо заняться уже сейчас, председатели ТИКов оперативно отразят в рабочем документе, который станет основой для построения всей дальнейшей работы.

- Мы должны находиться в тесной связке с каждым председателем избирательной комиссии, зная и понимая все нюансы масштабной работы по подготовке и проведению выборов в нашем городе, оказывая всю необходимую помощь в рамках полномочий муниципалитета, - резюмировал Николай Евменов.

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