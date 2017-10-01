Виктор Новожилов провел 53-ю Конференцию Парламентской Ассоциаци СЗФО в Мурманске

Парламентарии выступили с обращением к Д.А. Медведеву о внесении изменений в закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Законопроект направлен на урегулирование вопросов компенсации стоимости проезда к месту отдыха неработающим пенсионерам, создавшим приемные семьи.
Виктор Новожилов прокомментировал задачи Конференции:
– Решения, принимаемые в рамках Парламентской Ассоциации, выражают консолидированную позицию парламентариев северо-западного региона. Эти решения учитываются при разработке нормативных правовых документов в федеральных органах исполнительной и законодательной власти. В Мурманске нами принято решение о наделении Конференции ПАСЗР правом выступать с законодательными инициативами в Совет Законодателей Федерального Собрания Российской Федерации. ПАСЗР станет первой в стране парламентской Ассоциацией, обладающей подобными полномочиями.
В Мурманске Виктор Новожилов доложил о результатах работы Ассоциации в текущем году, в частности, о работе предыдущей 52-й Конференции, которая состоялась в июне в Архангельске.