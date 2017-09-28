В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

19 октября Сергей Лавров вместе с министрами иностранных дел Швеции, Финляндии и Норвегии примет участие в XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В рамках сессии будут подведены итоги двухлетнего председательства России в СБЕР и определены приоритеты международного сотрудничества на перспективу.

Кроме того, Россия передаст Швеции руководство в СБЕР на национальном уровне на следующий двухлетний срок, а председательство в Баренцевом региональном совете перейдёт от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).

В мероприятии примут участие главы стран-участниц Баренцева сотрудничества – России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии, Европейского союза, послы государств Баренцева/ Евроарктического региона, члены Баренцева Регионального Совета, представители международного Баренцева секретариата и Баренцева молодёжного совета.

По итогам мероприятия участники сессии примут совместную декларацию, а Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём ответят на вопросы журналистов международных, федеральных и региональных СМИ.

Кроме того, в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» состоится церемония награждения лауреатов Баренцевой стипендией в сфере культурного сотрудничества с участием министров иностранных дел России, Швеции, Норвегии и Финляндии, - сообщает пресс-служба правительства области.