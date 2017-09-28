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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/10/19/53520.html

Политика

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

В столицу Поморья прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Фото пресс-службы правительства области
19 октября Сергей Лавров вместе с министрами иностранных дел Швеции, Финляндии и Норвегии примет участие в XVI министерской сессии Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

В рамках сессии будут подведены итоги двухлетнего председательства России в СБЕР и определены приоритеты международного сотрудничества на перспективу.
Кроме того, Россия передаст Швеции руководство в СБЕР на национальном уровне на следующий двухлетний срок, а председательство в Баренцевом региональном совете перейдёт от провинции Кайнуу (Финляндия) губернии Финнмарк (Норвегия).

В мероприятии примут участие главы стран-участниц Баренцева сотрудничества – России, Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Исландии, Европейского союза, послы государств Баренцева/ Евроарктического региона, члены Баренцева Регионального Совета, представители международного Баренцева секретариата и Баренцева молодёжного совета.

По итогам мероприятия участники сессии примут совместную декларацию, а Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём ответят на вопросы журналистов международных, федеральных и региональных СМИ.

Кроме того, в историко-архитектурном комплексе «Архангельские Гостиные дворы» состоится церемония награждения лауреатов Баренцевой стипендией в сфере культурного  сотрудничества с участием министров иностранных дел России, Швеции, Норвегии и Финляндии, - сообщает пресс-служба правительства области. 

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