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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/10/11/53374.html

Политика

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"

Бывший миллиардер Андрей Палкин начнет платить "по счетам"
фото Артема Келарева
Арбитражный суд Архангельской области утвердил план, по которому депутат Госдумы Андрей Палкин будет выплачивать долги. Всего долги Андрея Васильевича составляют 189 миллионов рублей, большая часть - долги перед налоговой службой.

Напомним, по состоянию на 10 февраля задолженность перед налоговой у депутата Палкина составляла около 148 миллионов рублей. За ним числятся долги перед федеральным бюджетом в размере 76,8 млн., перед бюджетом Архангельской области – в размере 46,9 млн., а также 24,3 млн – перед бюджетом Котласа. Налоговые обязательства возникли вследствие продажи имущества, а также по результатам выездной налоговой проверки, но и по доходам от предпринимательской деятельности за 2015-2016 годы. Сам Палкин объясняет все просто: став депутатом Госдумы, он должен прекратить предпринимательскую деятельность. Но дела он закрыть вовремя не успел, а потому образовались долги. 

Из-за невозможности заплатить деньги, Андрей Васильевич подал заявление на банкротство. Это заявление уже рассмотрел Арбитражный суд Архангельской области. Судом в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Палкин отмечает, что банкротом он считается формально - только потому, что более трех месяцев не платил по долгам и подал в суд заявление, сообщил сегодня сайт life.ru.

И вот, наконец, суд одобрил план реструктуризации его долгов. Согласно плану, Палкин будет выплачивать долг ровно два года. Каждый месяц он будет отдавать примерно по 8 млн рублей. Как говорится в материалах дела, план реструктуризации не был утвержден на собрании кредиторов, а представитель ФНС в суде выступал против него. Но суд  встал на сторону Палкина. Теперь налоговой остается только подавать апелляцию, чтобы добиться от депутата денег быстрее.

Андрей Палкин был признан самым богатым депутатом Госдумы нынешнего созыва. Котласский бизнесмен-строитель удивил всю страну состоянием в полтора миллиарда рублей за 2015 год. В 2016 году Андрей Васильевич получил более скромный доход 678 миллионов 471 тысячу 620 рублей. Также много говорилось о 59 квартирах, которыми ранее владел депутат (после получения мандата квартиры он продал сыну). 

По поводу своего «богатства» Палкин говорил на пресс-конференции минувшей зимой, что прибыль от бизнеса на деле небольшая. «Я декларирую миллиард с лишним доходов, но примерно такие же и расходы. Чистая прибыль небольшая – всего 9 миллионов. Строительная отрасль сегодня находится в непростой ситуации. И по поводу 59 квартир повторюсь: я сдаю их в рамках социального найма, не живу я в них!"

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:08

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Комментарии
сема, сегодня 13:42

дядя дай миллион
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