На архангелогородцев навалилась большая политика

Воскресенье 1 октября в Архангельске обещало стать особенным. Еще бы, в наш провинциальный город в рамках общероссийского турне приехал Алексей Навальный.

Добирался сюда тяжело — через суды, аресты, процедуры согласования митингов и замороженный настрой северной аудитории, которая откровенно не спешит чувствовать себя сопричастной к его величеству «хайпу». Впрочем, митинг о котором так горячо говорили в соцсетях — состоялся.

По официальным данным на него пришло около 700 человек. Сами организаторы утверждают, что больше, впрочем, цифры по итогам любого митинга называются противоположные. 700 или даже 1000 человек для федеральной и весьма скандальной звезды - не много. Кто были эти люди? В основном молодежь, причем довольно много — школьников. Если немногочисленные представители старшего поколения задавали политическому блогеру извечные вопросы про ЖКХ и дороги, то молодежи хватало ярких шаров с буквой «Н» и непривычной «движухи» на площади Терёхина в Соломбале. Они радостно селфились на фоне федерального гастролера и старались подобраться поближе к импровизированной сцене.

Осенний город, а вместе с ним и привычные к сплину жители Соломбалы смотрели на всю эту «движуху» с недоумением. Кто-то в воскресный вечер вместо политплощадки занимался ходьбой, кто-то смотрел фестиваль фейерверков. Были среди северян и такие, кто пошел на концерт вечномолодого Вячеслава Бутусова. На «концерте» у Навального репертуар был с региональным колоритом - местную повестку ему готовят активисты. Подбирают острые темы и «больные» вопросы. Вот и в нашем родном городе столичный гость увидел дно. Так и сказал. Ещё добавил, что по соседству (видимо в Северодвинске) есть «завод по строительству атомных станций». Жители города корабелов бы улыбнулись грустно на эти слова. Но отдуваться за них на митинге пришлось соломбальцам.

В качестве ответов на прозвучавшие вопросы «о наболевшем» гость обещал сделать «доску, треску и радость» – для обитателей того самого «дна» это прозвучало скорее как издевка. Возникало ощущение, что пришедших на митинг увлекали вовсе не слова оратора и не остро-политическая повестка. Казалось, что люди поучаствовали в массовке к какому-то сериалу или реалити-шоу. Прошли процедуру досмотра полицейских кордонов. Аплодировали вместе со всеми, сделали селфи, «зачекинились» в соцсетях. И теперь вроде как сопричастны к чему-то не местному и, откровенно говоря, для политически аморфного Архангельска совершенно чуждому.

Вишенкой на торте стал Древарх, проникший на площадь вместе со своими крыльями, но теперь без мигалки. На сцене его приняли как своего. Что тоже своебразно характеризует глубину политической повестки митингующих. Пережившая полтора часа федерального шоу Соломбала пожала плечами и вернулась к обычному ритму. На жителей местных микрорайонов что только не наваливается, и «большой» политикой их не запугаешь. Выходные кончились, а вместе с ними закончились и «развлекухи». Запомнятся ли они архангелогородцам? Думается, что уже через полгода можно будет услышать такой диалог: «Помните, Навальный к нам приезжал, митинг устраивал?» «Ага, там еще Древарх на сцену полз и через металлодетекторы заставляли всех проходить».