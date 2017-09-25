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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/10/01/53191.html

Политика

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека

Игорь Орлов поздравляет северян с днем пожилого человека
В поздравлении губернатора говорится: "Дорогие земляки! Уважаемые ветераны войны и труда! Примите самые искренние поздравления с праздником мудрости и опыта – Днём пожилого человека!

В современном мире люди старшего поколения играют особую роль. Ваши знания и навыки, ваш интеллектуальный потенциал – это фундамент для развития общества. Именно вы обеспечиваете устойчивость нашего движения, своим примером воспитывая новое поколение.

Сегодня внимание к зрелости характерно для всего мира. Но для нашего общества уважение к старшему поколению – это и сложившаяся традиция, и руководство к действию.

В Архангельской области проживает около 370 тысяч людей старшего поколения. Обеспечить для них комфортную и достойную жизнь – одна из приоритетных задач власти.

В регионе создана широкая сеть специализированных учреждений, которые предоставляют социальные услуги северянам старшего возраста.

В рамках программы «Повышение качества жизни пожилых людей» ведутся ремонт квартир, транспортное обслуживание ветеранов, создаются условия для их активного вовлечения в общественную и культурную  жизнь.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть неиссякаемая энергия и творческое вдохновение остаются вашими постоянными спутниками!

Вчера 11:30

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Комментарии
Ну и ну , сегодня 09:27

Лучше бы уж деньгами помог.

Помор, сегодня 10:17

Поздравляет он хорошо, красиво. Молодец!
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