Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Ранее эксперты "Двины-Информ" прогнозировали, что Михаил Гмырин может легко занять пост спикера Северодвинского горсовета, который отойдет ему в качестве своеборазной компенсации за уход с поста мэра. Однако в результате победил представитель "Севмаша" Михаил Старожилов, чье имя тоже называли как возможного председателя горсовета.
В целом, в Северодвинске сложилась интересная конфигурация после утверждения новым главой Игоря Скубенко. Первым замом главы был назначен экс-главный советник Гмырина Юрий Козлов, также претендовавший на пост главы и прошедший вместе со Скубенко во второй тур. Тогда же заговорили о том, что Михаил Гмырин продолжает оказывать влияние на нового мэра города, а став спикером горсовета, в Северодвинске фактически сложится двоевластие. Видимо, депутаты решили, что Гмырин "наруководился" за восемь лет и должен покинуть политическое поле города корабелов. Теперь Михаилу Аркадьевичу нужно выждать год, чтобы вернуться в Архангельское областное собрание депутатов (выборы пройдут в сентябре 2018 года). По некоторым данным, ему обещан пост вице-спикера облсобрания.
Михаил Гмырин руководил Северодвинском с 2009 года, дважды избирался на этот пост.
Что скажешь, эсквайр? Кому теперь зад лизать будешь?
… а вот я бы, тов. Сева, обратил внимание на другое – на то, что смена власти в гор. Северодвинске, важнейшем и влиятельнейшем мегаполисе (по местным меркам) региона прошла на редкость спокойно и едва ли не рутинно, планово (истерические вопли БК не в счет). А ведь кому-то ТАК нужны были скандалы, сенсации, разоблачения, "скелеты в шкафах" и пр., кому-то так были нужны "великие потрясения", тогда как жителям области нужен стабильный, спокойный, уверенный в себе Северодвинск – основа державности в регионе. Проиграл тот, кто рассчитывал на сенсации, подогревал, вбрасывал, клеветал… но не будем же указывать на него пальцем, ему наверное стыдно
искренне рад за Михаила!!! Он - настоящий профессионал, любящий свой город.
Очень радостно , что есть изменения в городе Северодвинске.
"По некоторым данным, ему обещан пост вице-спикера облсобрания". А где гарантия, что и там не прокатят?!
Только мне надоел этот совок Эсквайр? (вопрос риторический)
напьётся. А Старожилов со Скубенко по пивасику. Дятлову нельзя, ЗОЖ.
слушай, глен-тлен-гуинплен, совки-то целым Северодвинском-на-Болоте могут похвастать, а либералиссимусы, вроде тебя, чем? может терминалами у МРВ?.. извини, не буду больше перехватывать в тебя инициативу в комментах, дождусь пока ты забеременеешь и родишь какой-нить полудохлый каммент… только вот ждать долго придется, тормозишь ты, пацан, не по-пацански... ps - скоро Влад1950 из деревни приедет, вот тогда взвоешь!