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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/09/28/53144.html

Политика

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска
Интересное событие произошло сегодня в Северодвинске, можно даже сказать знаковое. Со счетом 7-17 бывший мэр города Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета бывшему начальнику пресс-службы, а ныне официальному представителю Севмаша Михаилу Старожилову.

Ранее эксперты "Двины-Информ" прогнозировали, что Михаил Гмырин может легко занять пост спикера Северодвинского горсовета, который отойдет ему в качестве своеборазной компенсации за уход с поста мэра. Однако в результате победил представитель "Севмаша" Михаил Старожилов, чье имя тоже называли как возможного председателя горсовета. 

В целом, в Северодвинске сложилась интересная конфигурация после утверждения новым главой Игоря Скубенко. Первым замом главы был назначен экс-главный советник Гмырина Юрий Козлов, также претендовавший на пост главы и прошедший вместе со Скубенко во второй тур. Тогда же заговорили о том, что Михаил Гмырин продолжает оказывать влияние на нового мэра города, а став спикером горсовета, в Северодвинске фактически сложится двоевластие. Видимо, депутаты решили, что Гмырин "наруководился" за восемь лет и должен покинуть политическое поле города корабелов. Теперь Михаилу Аркадьевичу нужно выждать год, чтобы вернуться в Архангельское областное собрание депутатов (выборы пройдут в сентябре 2018 года). По некоторым данным, ему обещан пост вице-спикера облсобрания.

Михаил Гмырин руководил Северодвинском с 2009 года, дважды избирался на этот пост. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:02

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Комментарии
12, сегодня 12:39

Что скажешь, эсквайр? Кому теперь зад лизать будешь?

Эсквайр, сегодня 12:43

… а вот я бы, тов. Сева, обратил внимание на другое – на то, что смена власти в гор. Северодвинске, важнейшем и влиятельнейшем мегаполисе (по местным меркам) региона прошла на редкость спокойно и едва ли не рутинно, планово (истерические вопли БК не в счет). А ведь кому-то ТАК нужны были скандалы, сенсации, разоблачения, "скелеты в шкафах" и пр., кому-то так были нужны "великие потрясения", тогда как жителям области нужен стабильный, спокойный, уверенный в себе Северодвинск – основа державности в регионе. Проиграл тот, кто рассчитывал на сенсации, подогревал, вбрасывал, клеветал… но не будем же указывать на него пальцем, ему наверное стыдно

А я, сегодня 12:58

искренне рад за Михаила!!! Он - настоящий профессионал, любящий свой город.

Бах, сегодня 13:29

Очень радостно , что есть изменения в городе Северодвинске.

Наблюдатель, сегодня 13:38

"По некоторым данным, ему обещан пост вице-спикера облсобрания". А где гарантия, что и там не прокатят?!

Гленн, сегодня 13:51

Только мне надоел этот совок Эсквайр? (вопрос риторический)

Гмырин сегодня, сегодня 14:01

напьётся. А Старожилов со Скубенко по пивасику. Дятлову нельзя, ЗОЖ.

Эсквайр, сегодня 14:57

слушай, глен-тлен-гуинплен, совки-то целым Северодвинском-на-Болоте могут похвастать, а либералиссимусы, вроде тебя, чем? может терминалами у МРВ?.. извини, не буду больше перехватывать в тебя инициативу в комментах, дождусь пока ты забеременеешь и родишь какой-нить полудохлый каммент… только вот ждать долго придется, тормозишь ты, пацан, не по-пацански... ps - скоро Влад1950 из деревни приедет, вот тогда взвоешь!

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