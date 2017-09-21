Политическое фиаско: Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета Северодвинска

Интересное событие произошло сегодня в Северодвинске, можно даже сказать знаковое. Со счетом 7-17 бывший мэр города Михаил Гмырин проиграл выборы спикера горсовета бывшему начальнику пресс-службы, а ныне официальному представителю Севмаша Михаилу Старожилову.

Ранее эксперты "Двины-Информ" прогнозировали, что Михаил Гмырин может легко занять пост спикера Северодвинского горсовета, который отойдет ему в качестве своеборазной компенсации за уход с поста мэра. Однако в результате победил представитель "Севмаша" Михаил Старожилов, чье имя тоже называли как возможного председателя горсовета.

В целом, в Северодвинске сложилась интересная конфигурация после утверждения новым главой Игоря Скубенко. Первым замом главы был назначен экс-главный советник Гмырина Юрий Козлов, также претендовавший на пост главы и прошедший вместе со Скубенко во второй тур. Тогда же заговорили о том, что Михаил Гмырин продолжает оказывать влияние на нового мэра города, а став спикером горсовета, в Северодвинске фактически сложится двоевластие. Видимо, депутаты решили, что Гмырин "наруководился" за восемь лет и должен покинуть политическое поле города корабелов. Теперь Михаилу Аркадьевичу нужно выждать год, чтобы вернуться в Архангельское областное собрание депутатов (выборы пройдут в сентябре 2018 года). По некоторым данным, ему обещан пост вице-спикера облсобрания.

Михаил Гмырин руководил Северодвинском с 2009 года, дважды избирался на этот пост.