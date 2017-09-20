Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью

Выступление Кутуковой было кратким, не так много было и вопросов от депутатов. Своей главной задачей новоиспеченный замгубернатора назвала продвижение стратегических проектов, где участвует Архангельская область, на уровне Федерации. В числе таких проектов Кутукова назвала развитие Северного морского пароходства и "Белкомур". Не менее важным, по ее мнению, является узнаваемость Архангельской области. "В Москве часто путают Архангельск с Астраханью. Я хочу, чтобы этого не было", - подчеркнула новый представитель нашего региона в столице.
Рассказывая о себе, Елена Кутукова отметила, что несколько лет занимается восстановлением храма в селе Ошевенское Каргопольского района. А работая исполняющим обязанности директора НИИ системного анализа Счетной палаты РФ, она была связана с Архангельской областью. Кстати, прояснилась ситуация с 20-летней службой Кутуковой в одной из воинских частей. Оказалось, что эта симпатичная дама имеет погоны полковника ФСБ. Депутаты были этим фактом удивлены, а узнав, что Кутукова военнослужащая в девятом поколении, решили поскорее перейти к голосованию.
В итоге Кутукову утвердили и пожалали успехов на благо области. Новый замгубернатора пообещала, что будет стараться.
И только то? Видимо у заморского чиновника... Главная проблема сомой не запутаться, где она в столице Севера или столице арбузов!
Достойная кандидатура. Сталкивался с Еленой в Ошевенске, где она действительно очень много сделала для сохранения деревни, её архитектурных памятников и монастыря. Искренне верующая. Имеет награду нашей епархии: http://www.pravoslavie-nord.ru/2016/1/14644?id=1&pid=14644&y=2017&m=4&d=19
Должны быть и др.награды. Если служила, то есть и медальки за "песок" и пр. Конечно же достойна...