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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/09/27/53119.html

Политика

Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью

Новый замгубернатора Елена Кутукова: хочу, чтобы Архангельск не путали с Астраханью
Сегодня депутаты Архангельского областного собрания утвердили Елену Кутукову на пост заместителя губернатора и руководителя представительства в Москве. За это решение проголосовали 53 человека, против не высказался никто, два человека воздержались.

Выступление Кутуковой было кратким, не так много было и вопросов от депутатов. Своей главной задачей новоиспеченный замгубернатора назвала продвижение стратегических проектов, где участвует Архангельская область, на уровне Федерации. В числе таких проектов Кутукова назвала развитие Северного морского пароходства и "Белкомур". Не менее важным, по ее мнению, является узнаваемость Архангельской области. "В Москве часто путают Архангельск с Астраханью. Я хочу, чтобы этого не было", - подчеркнула новый представитель нашего региона в столице.

Рассказывая о себе, Елена Кутукова отметила, что несколько лет занимается восстановлением храма в селе Ошевенское Каргопольского района. А работая исполняющим обязанности директора НИИ системного анализа Счетной палаты РФ, она была связана с Архангельской областью. Кстати, прояснилась ситуация с 20-летней службой Кутуковой в одной из воинских частей. Оказалось, что эта симпатичная дама имеет погоны полковника ФСБ. Депутаты были этим фактом удивлены, а узнав, что Кутукова военнослужащая в девятом поколении, решили поскорее перейти к голосованию.

В итоге Кутукову утвердили и пожалали успехов на благо области. Новый замгубернатора пообещала, что будет стараться. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 10:02

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Комментарии
Борис, сегодня 10:36

И только то? Видимо у заморского чиновника... Главная проблема сомой не запутаться, где она в столице Севера или столице арбузов!

Алексей, сегодня 10:53

Достойная кандидатура. Сталкивался с Еленой в Ошевенске, где она действительно очень много сделала для сохранения деревни, её архитектурных памятников и монастыря. Искренне верующая. Имеет награду нашей епархии: http://www.pravoslavie-nord.ru/2016/1/14644?id=1&pid=14644&y=2017&m=4&d=19

Дмитрий, сегодня 13:42

Должны быть и др.награды. Если служила, то есть и медальки за "песок" и пр. Конечно же достойна...
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