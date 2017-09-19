Нашелся преемник Гришкова. Представительство в Москве может возглавить дама

Вторым вопросом повестки дня открывающейся завтра сессии Архангельского облсобрания значится утверждение нового заместителя губернатора и руководителя представительства Поморья в Москве. Этот пост может занять Елена Кутукова, - о ней в регионе ничего не известно.

По данным представленной депутатам справки, Кутуковой 45 лет, она окончила Московский авиационный институт. Более 10 лет служила в одной из войсковых частей, а последние три года была заместителем директора НИИ системного анализа Счетной палаты РФ.

Любопытно, что сама должность вице-губернатора и руководителя московского представительства остается для простого люда непонятной. В свое время этот пост занимали люди, о которых мало что можно вспомнить. Единственным известным стал Владимир Гудовичев, "человек, похожий на которого" засветился в "пинцетном скандале". После Гудовичева на посту был некто Мирелли, затем Щелоков и, наконец, короткое время, Гришков. Последний имел непосредственное отношение к Архангельску и пять лет был членом команды Игоря Орлова.

Посмотрим, будут ли завтра народные избранники задавать новому кандидату вопросы или утвердят молча, как это они и делают обычно.