Новый формат выборов глав. Районный коэффициент

22 сентября в Пинежском районе избрали нового главу. Им стал Александр Чечулин, ранее возглавлявший Соломбальский округ Архангельска.

Выборы проходили по новой системе, которая уже была успешно апробирована в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске. Но, в отличие от конгломерата трёх городов, на Пинеге возникли неожиданные сложности. Ряд депутатов выразили несогласие с новой моделью выборов, недоумевая, почему не все претенденты на пост были представлены районному собранию, а только лидеры, набравшие максимум голосов участников выборной комиссии.

Председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по законодательству и судебно-правовым вопросам Станислав Вторый пояснил:

«Всё новое проходит непростой путь, прежде чем найти своё место в нашей жизни. Это объективно. И новая модель выборов глав муниципальных образований сегодня тоже проходит своеобразную «обкатку». Так что та ситуация, которая возникла в Пинежском районе — это нормальный процесс адаптации новой модели к реальности. Конечно, кому-то она не нравится, но при этом это одна из самых взвешенных, демократичных моделей выборов, и Архангельская область — далеко не первооткрыватель в этом плане. Главный вопрос оппонентов в Пинежском районе — почему выборная комиссия представила депутатам только двоих кандидатов на пост главы. Но законом предусмотрено представление совету депутатов не менее двух кандидатов, набравших большинство голосов. И это условие было выполнено. Отрадно, что здравый смысл восторжествовал, и решение было принято. Что же касается дальнейшего применения этой модели выборов, то, думаю, нужно особое внимание уделять подготовке к сессии и разъяснительной работе с депутатами».

Новый формат выбора глав муниципальных образований, в котором участвуют не все избиратели территории, а только депутаты местного представительного органа, действует в Архангельской области с 2016 года. Споров и комментариев к новой модели уже прозвучало достаточно. Но то было на стадии обсуждения. С чем же связан внезапный пинежский рецидив?

Один из создателей новой модели выборов глав муниципальных образований, председатель комитета областного Собрания по здравоохранению и социальным вопросам Сергей Эммануилов отмечает:

«Я стоял у истоков принятия этого законодательного решения, принимал активное участие в обсуждении данной модели. И, на мой взгляд, сторонники противоположной точки зрения в значительной степени искажают ситуацию, очевидно преследуя свои политические цели. Я, как депутат от Лешуконского и Пинежского районов, впервые участвовал в практической реализации новой модели. В Лешуконском районе выборы были почти безальтернативными, но почему? Потому что оппозиция не сочла нужным выдвигать своих кандидатов. При этом все возможности им были предоставлены. Что касается Пинежского района, то здесь тоже выборы проходили в полном соответствии с законодательством, все требования и к кандидатам, и к самой процедуре выборов были выполнены. Другое дело, что в социальных сетях люди, которые называют себя представителями оппозиционных сил, развернули весьма неприглядную кампанию по дискредитации этих выборов. И мне, и многим жителям Пинежья попросту стыдно за эту вакханалию. Тем не менее, сегодня выборы состоялись, кворум был представлен и кандидатура нового главы получила поддержку большинства. И это говорит о том, что в районе сформировалась команда людей, нацеленных на поиск решения конкретных проблем территории, а не на дрязгах и политических разногласиях. Что касается нового главы — Александра Чечулина, то это доверие, оказанное депутатами — это огромный аванс, и он осознаёт всю ответственность, которую принял на себя».