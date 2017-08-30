Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Как известно, сегодня – Всемирный день без автомобиля. Игорь Скубенко за полчаса прошел от своего дома, расположенного в новом микрорайне (улица Лебедева) до здания администрации города на улице Плюснина. Правда, не весь путь он проделал пешком, а по примеру архангельского коллеги Игоря Годзиша немного проехался на автобусе.
– Автобуса ждал меньше минуты. В салоне чисто, обстановка доброжелательная. Это можно считать примером, – рассказал Игорь Скубенко. – Надеюсь, что все автобусы работают в таком режиме. Северодвинск всегда был показательным в плане пассажирских перевозок.
Напомним, Игорь Годзиш трижды проехался в общественном транспорте Архангельска и остался не совсем доволен. Итогом стало принятие так называемого свода правил поведения в общественном транспорте.
Наблюдатели отмечают, что не избранные, а назначенные главы МО стараются быть ближе к людям по одной простой причине: чтобы поднять свой рейтинг. В середине "нулевых" такие штуки практиковал тогдашний мэр Архангельска Александр Донской, который мог запросто прогуляться по улице и пообщаться с народом. По-началу так делал и его преемник Виктор Павленко, - несколько раз с телекамерами он проехался на городских автобусах. Но потом Павленко это делать перестал: то ли разочаровался в подобной практике, то ли стал бояться реакции недовольного населения.
Другой важный инструмент общения руководителей муниципалитетов - социальные сети. Игорь Скубенко преуспел в них еще в бытность министром образования и науки. У Игоря Годзиша полноценная страница появилась недавно. Правда, создается ощущение, что, в отличие от Скубенко, ее за Годзиша ведет пресс-служба.
все время сидел в кресле. Или лежал на диване
Игорь Скубенко сегодня прошелся от дома до работы пешком. ************************************************************************ … ув. Сева, извините, но я вынужден сделать Вам замечание – что ж Вы ограничились полуправдой и не написали всю правду, сколь горька она ни есть?? А правда-то вот она *** http://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/12862-igor-skubenko-poshel-peshkom-na-rabotu-po-izbitoj-piar-trope **** Скубенко, оказывается, шел на работу не один, а в паре с одиозным Машенькиным (с ВЕРНЫМ СОРАТНИКОМ, как написал о нем Рудик, впервые публично прогнувшись перед последним). Пока это единичный случай совместной прогулки и потому пара в целом одиозной с этого не становится, но если так пойдет дальше, то… Это с одной стороны, а с другой – демарш Севы, говорит о том, что даже если он (Сева) понял этот демонстративный СРАМ и вырезал фигуру Маш-кина из общего фото, не желая видимо дискредитировать нового градоначальника соседнего города, то это означает, что буря в соцсетях по поводу назначения на должность персова мсье Маш-кина оставила свой след в сознании не только Севы… Теперь вся надежда на Рудика - пусть отмывает черного кобеля, ДОБЕЛААА!!!
Это ваха гвоздазде что ли? Редкостное г
…на моей памяти в последний раз подобным образом курочили групповые фотки, вырезая из них "врагов народа", чтоб не компрометировапли они "порядочных людей", в 50-х г.г. Но я это так, к слову…
говорить не правду. Донской ходил и "общался с народом" не "запросто", а в сопровождении телекамер.
как и все годы до этого Павленко ходил по городу пешком и общался с народом