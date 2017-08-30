Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Новый глава Северодвинска Игорь Скубенко продолжает удивлять горожан информационной открытостью. Добавляет десятками друзей в соцсети, отвечает на вопросы, а сегодня еще и прошелся от дома до работы пешком. Что это - желание быть ближе к людям или обычный популизм?

Как известно, сегодня – Всемирный день без автомобиля. Игорь Скубенко за полчаса прошел от своего дома, расположенного в новом микрорайне (улица Лебедева) до здания администрации города на улице Плюснина. Правда, не весь путь он проделал пешком, а по примеру архангельского коллеги Игоря Годзиша немного проехался на автобусе.



– Автобуса ждал меньше минуты. В салоне чисто, обстановка доброжелательная. Это можно считать примером, – рассказал Игорь Скубенко. – Надеюсь, что все автобусы работают в таком режиме. Северодвинск всегда был показательным в плане пассажирских перевозок.



Напомним, Игорь Годзиш трижды проехался в общественном транспорте Архангельска и остался не совсем доволен. Итогом стало принятие так называемого свода правил поведения в общественном транспорте.

Наблюдатели отмечают, что не избранные, а назначенные главы МО стараются быть ближе к людям по одной простой причине: чтобы поднять свой рейтинг. В середине "нулевых" такие штуки практиковал тогдашний мэр Архангельска Александр Донской, который мог запросто прогуляться по улице и пообщаться с народом. По-началу так делал и его преемник Виктор Павленко, - несколько раз с телекамерами он проехался на городских автобусах. Но потом Павленко это делать перестал: то ли разочаровался в подобной практике, то ли стал бояться реакции недовольного населения.

Другой важный инструмент общения руководителей муниципалитетов - социальные сети. Игорь Скубенко преуспел в них еще в бытность министром образования и науки. У Игоря Годзиша полноценная страница появилась недавно. Правда, создается ощущение, что, в отличие от Скубенко, ее за Годзиша ведет пресс-служба.