Новости дня

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта пола

«Дом Роналда Макдоналда» провёл в Архангельске семинар по адаптивной физкультуре

С космодрома Плесецк запустили космический аппарат «Глонасс-М»

Мобильная версия 16+

Пятница, 22 сентября, 16:34

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/09/22/53037.html

Политика

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком

Хождение в народ. Годзиш на автобусе, Скубенко пешком
фото с сайта мэрии Северодвинска
Новый глава Северодвинска Игорь Скубенко продолжает удивлять горожан информационной открытостью. Добавляет десятками друзей в соцсети, отвечает на вопросы, а сегодня еще и прошелся от дома до работы пешком. Что это - желание быть ближе к людям или обычный популизм?

Как известно, сегодня – Всемирный день без автомобиля. Игорь Скубенко за полчаса прошел от своего дома, расположенного в новом микрорайне (улица Лебедева) до здания администрации города на улице Плюснина. Правда, не весь путь он проделал пешком, а по примеру архангельского коллеги Игоря Годзиша немного проехался на автобусе.

– Автобуса ждал меньше минуты. В салоне чисто, обстановка доброжелательная. Это можно считать примером, – рассказал Игорь Скубенко. – Надеюсь, что все автобусы работают в таком режиме. Северодвинск всегда был показательным в плане пассажирских перевозок.

Напомним, Игорь Годзиш трижды проехался в общественном транспорте Архангельска и остался не совсем доволен. Итогом стало принятие так называемого свода правил поведения в общественном транспорте. 

Наблюдатели отмечают, что не избранные, а назначенные главы МО стараются быть ближе к людям по одной простой причине: чтобы поднять свой рейтинг. В середине "нулевых" такие штуки практиковал тогдашний мэр Архангельска Александр Донской, который мог запросто прогуляться по улице и пообщаться с народом. По-началу так делал и его преемник Виктор Павленко, - несколько раз с телекамерами он проехался на городских автобусах. Но потом Павленко это делать перестал: то ли разочаровался в подобной практике, то ли стал бояться реакции недовольного населения. 

Другой важный инструмент общения руководителей муниципалитетов - социальные сети. Игорь Скубенко преуспел в них еще в бытность министром образования и науки. У Игоря Годзиша полноценная страница появилась недавно. Правда, создается ощущение, что, в отличие от Скубенко, ее за Годзиша ведет пресс-служба. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:38

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
А Гмырин, сегодня 13:11

все время сидел в кресле. Или лежал на диване

Эсквайр, сегодня 13:41

Игорь Скубенко сегодня прошелся от дома до работы пешком. ************************************************************************ … ув. Сева, извините, но я вынужден сделать Вам замечание – что ж Вы ограничились полуправдой и не написали всю правду, сколь горька она ни есть?? А правда-то вот она *** http://tv29.ru/new/index.php/bk-obshchestvo/12862-igor-skubenko-poshel-peshkom-na-rabotu-po-izbitoj-piar-trope **** Скубенко, оказывается, шел на работу не один, а в паре с одиозным Машенькиным (с ВЕРНЫМ СОРАТНИКОМ, как написал о нем Рудик, впервые публично прогнувшись перед последним). Пока это единичный случай совместной прогулки и потому пара в целом одиозной с этого не становится, но если так пойдет дальше, то… Это с одной стороны, а с другой – демарш Севы, говорит о том, что даже если он (Сева) понял этот демонстративный СРАМ и вырезал фигуру Маш-кина из общего фото, не желая видимо дискредитировать нового градоначальника соседнего города, то это означает, что буря в соцсетях по поводу назначения на должность персова мсье Маш-кина оставила свой след в сознании не только Севы… Теперь вся надежда на Рудика - пусть отмывает черного кобеля, ДОБЕЛААА!!!

Юра, сегодня 13:59

Это ваха гвоздазде что ли? Редкостное г

Эсквайр, сегодня 14:01

…на моей памяти в последний раз подобным образом курочили групповые фотки, вырезая из них "врагов народа", чтоб не компрометировапли они "порядочных людей", в 50-х г.г. Но я это так, к слову…

Хватит, сегодня 15:54

говорить не правду. Донской ходил и "общался с народом" не "запросто", а в сопровождении телекамер.

Сегодня, сегодня 15:55

как и все годы до этого Павленко ходил по городу пешком и общался с народом
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противникаСегодня 10:32
2 комментария

22 сентября температура воздуха в Поморье поднимется до +13Сегодня 08:30
1 комментарий

В Архангельске открылась деловая программа МаргаритинкиВчера 15:00

Парламентарии о рыбе: и ловить сложно и купить негдеВчера 12:50
7 комментариев

В уголовном деле Светланы Бральниной обнаружились новые эпизодыВчера 09:51
1 комментарий

Политика

Игорь Скубенко назначил "социального" замаПозавчера 20:03
6 комментариев

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой19 сентября 2017 10:48
6 комментариев

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом14 сентября 2017 14:13
4 комментария

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко7 сентября 2017 13:25
18 комментариев

Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание30 августа 2017 11:02
1 комментарий

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

«Дом Роналда Макдоналда» провёл в Архангельске семинар по адаптивной физкультуре

С космодрома Плесецк запустили космический аппарат «Глонасс-М»

Делегация из Китая посетила пароход "Николай Гоголь" и Северный морской музей

На Белом море завершилась пассажирская навигация

В столице Поморья полным ходом идёт ремонт дорог

"Ростелеком" приглашает жителей и гостей Архангельска на Маргаритинскую ярмарку

В январе – августе заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 467,3 тыс. м³

Предприниматели региона посетят семинар об открытии бизнеса в сфере образования

Архангельские школьники участвуют в бизнес-сити-квесте

80 архангелогородцев заложили именные кирпичи в строящийся дом эко-класса

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новым главой администрации Северодвинска стал Игорь Скубенко

Архангелогородец через суд добился от администрации города ремонта пола

В Котласе заключенный прислал в редакцию телевидения письмо с угрозой о взрыве

В Архангельске росгвардейцы задержали буйную посетительницу кафе

В областном центре женщина пыталась убить ножом свою подругу

В Плесецком районе мужчина отправился в колонию за плохое обращение с ребенком

В Северодвинске открылась спартакиада для молодёжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации

Хоккеисты "Водника" выступили против игры Дмитрия Савельева за команду противника

Столица Поморья присоединится к Всероссийскому дню ходьбы

В Архангельске стартовала Специальная Олимпиада

Новая спортивная площадка открылась в селе Ломоносово

На камерной сцене Архангельского театра драмы сыграли спектакль немецкого режиссера

Церемония открытия Маргаритинки состоится 22 сентября

Артисты из Карелии, Коми и Вологды выступят в Архангельске

Культурные центры города начинают творческий сезон

Выставка художника Владимира Коркодыма «Поэзия правды» открылась в Вельске
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru