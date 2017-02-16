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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/09/20/53005.html

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Политика

Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Игорь Скубенко назначил "социального" зама
фото с сайта мэрии Северодвинска
Вакантный пост заместителя главы Северодвинска по социальным вопросам сегодня заняла Ирина Сахарова. Она сменила Александра Усова, экс-главу областных профсоюзов.

Ирина Сахарова родилась и выросла в Северодвинске. В 1996 году окончила Поморский международный педагогический университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Русский язык и литература». В настоящее время заочно обучается в Гуманитарном институте САФУ по направлению «Менеджмент в образовании».

Вся трудовая деятельность Ирины Сергеевны связана с лицеем №17, где она прошла путь от учителя русского языка и литературы до директора.

Ранее Игорь Скубенко назначил первым заместителем и руководителем аппарата своего бывшего конкурента по выборам Юрия Козлова. Замом по городскому хозяйству остался Олег Лобачев, замом по финансам и экономике стал бывший зам министра экономического развития Олег Бачериков. 

Вчера 20:03

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Комментарии
Эсквайр, вчера 22:35

****************************************************************************************…назначение новым градоначальником своих замов не так взволновало и привлекло внимание населения Северодвинска. Причиной гораздо большего ажиотажа стали первые назначения в касте советников (ск. их будет? чем они будут заняты? – пока никто не знает). Пока известно о двух назначенцах, оба прошли кастинг, обнюханы, обсмотрены, пропущены сквозь строй БК-шпаны. При этом, если по 1-й кандидатуре (Савочкина А.В.) муссировались вопросы её внешности и, пардон, вдувабельности и расхождения во мнениях не наблюдалось, то по второй кандидатуре (Машенькин Р.В.) мнения редакции БК и играющей её свиты явно разошлись: Рудик взвыл от восторга и явно надеется на некие дивиденды в будущем от этого экс-пассионария БК, взлетевшего на верхнюю жердочку насеста властного курятника. Но большая часть публики, зная этого субъекта, как бывшего своего "камрада"- комментатора БК (ник - Ваха Гвоздадзе), восприняла это назначение с прохладцей и погрузилась в задумчивость, столь несвойственную этой категории граждан… В подтверждение приведу несколько характерных КОММЕНТОВ: ***** Быдлогана в советники..? Ужас... ***** Послужной список Машенькина- сплошные провалы и грязные истории. Непотопляемый. ***** Скубенко получает первый минус за советника. Скажи кто твой советник, и я скажу кто ты. ***** Говнадзе-поздравляю... ***** Вообще-шок. начинаются какие то сомнения, смутные такие…. ***** Это назначение – плевок в лицо общественному мнению … Пока конфигурация советников такова – Машенькин вверху (руководитель группы), Савочкина - внизу. Подводя итог, скажем – лицо новой северодвинской власти постепенно обретает все более четкие очертания… ждем-с новых телодвижений

Эксвайру, вчера 23:39

А зачем главе города советники? Какие функции выполняют? Зачем такое количество?

Эсквайр, вчера 23:45

... как говаривал когда-то мой начальник - вопрос не по окладу!

Эксвайру, сегодня 06:59

А какие вопросы по окладу?
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