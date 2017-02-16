Игорь Скубенко назначил "социального" зама

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет 24 июля 2017 12:14

Вакантный пост заместителя главы Северодвинска по социальным вопросам сегодня заняла Ирина Сахарова. Она сменила Александра Усова, экс-главу областных профсоюзов.

Ирина Сахарова родилась и выросла в Северодвинске. В 1996 году окончила Поморский международный педагогический университет имени М.В. Ломоносова по специальности «Русский язык и литература». В настоящее время заочно обучается в Гуманитарном институте САФУ по направлению «Менеджмент в образовании».

Вся трудовая деятельность Ирины Сергеевны связана с лицеем №17, где она прошла путь от учителя русского языка и литературы до директора.

Ранее Игорь Скубенко назначил первым заместителем и руководителем аппарата своего бывшего конкурента по выборам Юрия Козлова. Замом по городскому хозяйству остался Олег Лобачев, замом по финансам и экономике стал бывший зам министра экономического развития Олег Бачериков.