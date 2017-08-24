Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Сама Виноградова в беседе с "Двиной-Информ" отрицает, что создавала эту страницу. "Меня в контакте еще нет, кто-то ведет страницу от моего имени. Буду разбираться", - сообщила вице-спикер. По мнению специалистов, цель фейка - запутать пользователей соцсети и внушить им, что это настоящая Виноградова, а потом писать от ее лица всякого рода провокационные посты.
Опрошенные нашим сайтом эксперты подчеркивают, что через год в Архангельской области пройдут выборы, и создание подобных фейков - элементы черного пиара. Как известно, Надежда Виноградова дважды выигрывала выборы в облсобрание по одномандантному округу в центре Архангельска. Она состоит во фракции КПРФ.
В социальных сетях сегодня активно работают почти все руководители региона. Страницы вконтакте есть у губернатора Игоря Орлова, главы Архангельска Игоря Годзиша, главы Северодвинска Игоря Скубенко и мэра Котласа Андрея Бральнина.
Да кому она нужна, свиристелка. Типичный пример самопиара через фейковый вброс, вот, мол, какая я крутая