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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/09/19/52966.html

Политика

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой

Это не она: в соцсетях появилась фейковая страница Надежды Виноградовой
Похоже, в Архангельске начался предвыборный сезон. В одной из социальных сетей была открыта страница вице-спикера Архангельского областного Собрания Надежды Виноградовой. Причем, страница официально подтверждена. И у нее уже появляются друзья и подписчики.

Сама Виноградова в беседе с "Двиной-Информ" отрицает, что создавала эту страницу. "Меня в контакте еще нет, кто-то ведет страницу от моего имени. Буду разбираться", - сообщила вице-спикер. По мнению специалистов, цель фейка - запутать пользователей соцсети и внушить им, что это настоящая Виноградова, а потом писать от ее лица всякого рода провокационные посты.

Опрошенные нашим сайтом эксперты подчеркивают, что через год в Архангельской области пройдут выборы, и создание подобных фейков - элементы черного пиара. Как известно, Надежда Виноградова дважды выигрывала выборы в облсобрание по одномандантному округу в центре Архангельска. Она состоит во фракции КПРФ.

В социальных сетях сегодня активно работают почти все руководители региона. Страницы вконтакте есть у губернатора Игоря Орлова, главы Архангельска Игоря Годзиша, главы Северодвинска Игоря Скубенко и мэра Котласа Андрея Бральнина. 

Николай Иванов, Сегодня 10:48

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Комментарии
Гленн, сегодня 13:01

Да кому она нужна, свиристелка. Типичный пример самопиара через фейковый вброс, вот, мол, какая я крутая
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