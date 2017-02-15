Бывший конкурент Игоря Скубенко стал его замом

Новый глава Северодвинска Игорь Скубенко сегодня провел первую пресс-конференцию и представил своих заместителей. Немного удивило присутствие в списке бывшего конкурента - главного советника экс-мэра Гмырина Юрия Козлова.

"Сегодня состоялась моя первая пресс-конференция в новой должности. Объявил о первых назначениях. Пока мои заместители назначены на должности в рамках существующей структуры. Далее возможны изменения статуса конкретных персон (первый заместитель, заместитель), наименований должностей, подчиненности структурных подразделений Главе и заместителям Главы. Сейчас работаем над новой структурой", - заявил Игорь Скубенко на своей странице Вконтакте.

Первым заместителем вместо "серого кардинала" прежней мэрии Виктора Мошарева назначен Юрий Козлов, ранее возглавлявший группу советников мэра. Да, это тот самый Козлов, который вместе со Скубенко вышел во второй тур конкурса на пост главы, но проиграл. Как известно, депутаты горсовета 7 сентября единогласно утвердили экс-министра образования и науки Поморья. Про то, что Козлов может пойти в замы к Скубенко, говорили еще до сегодняшнего официального объявления. Мол, это некий компромисс между бывшей администрацией Михаила Гмырина и нынешней. Вроде как был руководитель кремлевской администрации Александр Волошин, доставшийся Владимиру Путину в наследство от Бориса Ельцина. Естественно, на "переходный период".

Заместитель по городскому хозяйству Олег Лобачев сохранил мвой пост, вместо вице-мэра по финансам Марии Спиридоновой назначен нынешний заместитель министра экономического развития Архангельской области Олег Бачериков. К слову, Бачериков считается одним из самых профессиональных чиновников правительства региона и в должности министерского зама ему уже стало тесновато.

Пока неизвестно, останется ли на своем посту другой многолетний соратник Михаила Гмырина Александр Усов, занимающий пост зама мэра по социальным вопросам. В прошлом Усов был руководителем областной федерации профсозов, но проиграл на выборах печально известному Александру Савкину.