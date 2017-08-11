Несчастливый мандат: бизнесмен Мильченко не пошел в облсобрание

Мандат Татьяны Седуновой снова вакантен: получивший его Дмитрий Мильченко успел от него отказаться. Теперь претендентом называется 72-летняя заслуженный учитель России из Приморского района Фаина Рашева.

Напомним, Татьяна Седунова лишилась мандата на последней в этом сезоне парламентской сессии. Ранее она была осуждена на два года условно из-за вспышки чесотки в детском лагере "Кучкас", учредителем которого она являлась. Правда, в итоге она попала под амнистию, хотя виновной себя не признала и заявила о своем намерении обжаловать приговор. К слову, Седунову активно поддержали избиратели, писавшие письма в областное собрание с просьбой не прекращать полномочия.

Седунова была руководителем фракции "Справедливая Россия" в облсобрании. После ее ухода фракцию возглавил бывший директор дорожной фирмы Виктор Сохин.

Что касается Дмитрия Мильченко, которому в июле передали мандат, то к нему сразу же возникли вопросы. В некоторых местных СМИ прошла информация что он как-то связан с отбывающим наказание экс-депутатом Алексеем Пеунковым. Того осудили на 23 года лишения свободы за организацию убийств бизнесменов Быкова и Агронского. Пеунков был видным членом и одним из спонсоров регионального отделения "Справедливой России". Кроме Пеункова в областном собрании недолго заседал бизнесмен Михаил Завьялов, который позднее проходил по его делу и был вынужден сдать мандат. Теперь от мандата отказался Мильченко, официально числящийся учредителем и руководителем ООО "АрхангельскНефтеГазМонтаж".

На сегодняшний день во фракции "Справедливая Россия" в Архангельском облсобрании два члена - упомянутый Виктор Сохин и исключенный из партии Юрий Шаров. Таким образом, мандат Седуновой-Мильченко, который теперь светит Фаине Рашевой, является третьим. В лучшие времена во фракции "СР" состояли такие известные архангельские политики, как Елена Вторыгина. Василий Баданин, Борис Высоких, Антонина Драчева, Борис Спасенников, но все они отныне не имеют к партии никакого отношения.