Еще один соратник Михальчука попал в поле зрения органов

СМИ сообщают об обысках у вице-губернатора Приморского края Ильи Ковалева. Жители Архангельской области уже и забыли, что этот человек когда-то работал в команде печально известного экс-губернатора Михальчука.

Вот что сообщает издание ФедералПресс: "22 августа в местных СМИ появилась информация о проведенном обыске в кабинете заместителя губернатора Ильи Ковалева. В самой администрации эту новость опровергают, говоря лишь о том, что чиновник находится в отпуске. Однако информированный источник в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» подтвердил факт прошедших обысков. Более того, наш собеседник отметил, что вице-губернатор знал о накопившихся у следствия к нему вопросах. «Илья Ковалев знал, что вскоре окажется в центре внимания следственных органов. И заранее ушел в отпуск. Он отправился на отдых в Таиланд – и очень вовремя», – подчеркнул источник".

Любопытно, что Приморский край уже неоднократно ранее фигурировал в разного рода скандалах. А замешаны в них были экс-чиновники администрации Архангельской области, привезенные к нам Ильей Михальчуком. Сначала много писали о бывшем замгубернатора Приморья Сергее Нехаеве, который у Михальчука был руководителем Агентства по печати и СМИ, а затем советником. Нехаев ограничился лишением должности, но под следствие не попал. Зато бывший главный пиарщик времен Михальчука Илья Митькин (Спокойнов) был арестован. И он тоже имел отношение к Приморскому краю, где работал после Архангельска. СМИ уже связали обыски у вице-губернатора Приморья Ковалева с делом Митькина. В ближайшее время последуют подробности этого дела.

Еще двое бывших соратников экс-губернатора Михальчука находились под "уголовкой". Но если бывший зам губернатора Сергей Молчанский отделался "легким испугом" и дело о халатности при строительстве школы в Цхинвали закрыли, то бывшего заместителя мэра Архангельска Юрия Шаулова до сих пор ищут после исчезновения 119 миллионов бюджетных рублей. Недавно Шаулов объявился на Украине и попросил там политического убежища.

Место жительства самого Ильи Михальчука нам неизвестно. Некоторое время назад он руководил строительной компанией в Омске и Новосибирске, но и там не обошлось без скандалов. В итоге стройка оказалась замороженной.