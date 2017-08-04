Вместо Гмырина будет Скубенко или Козлов

Сегодня в Северодвинске определились кандидаты на пост главы муниципального образования. Комиссия выбрала руководителя группы советников мэра города корабелов Юрия Козлова и министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко.

Кроме этих двоих на главный пост в Северодвинске выдвигались, но не прошли второй этап конкурса: мастер цеха «Звездочки» Алексей Денисов, коммерсант Виктор Мошников, вице-спикер гордумы Владимир Рудь и еще один коммерсант Александр Сардак. Изначально эксперты отмечали, что фаворитом компании может стать Скубенко. Правда, не сбрасывали со счетов и Владимира Рудя, который в итоге не прошел.

Ранее, в интервью "Двине-Информ" Игорь Скубенко подтвердил, что его намерения возглавить город корабелов очень серьезные. «Я почувствовал, что настал период для новых подвигов (без пафоса, в самом хорошем смысле этого слова). Есть силы, энергия, идеи и желание. Работа в правительстве - серьезный опыт, новые компетенции, большой круг отношений. При этом Северодвинск никогда не отпускал меня. Место жительства так и не поменял, хотя многие рекомендовали. Решение принял спокойно, с уверенностью в том, что смогу справиться. Система образования Архангельской области - это тоже большой город, с его внутренними связями, внешним взаимодействием, инфраструктурнымии проблемами, инвестиционными и другими проектами».

Теперь вопрос о новом градоначальнике решит сессия Северодвинского горсовета, которая состоится 7 сентября. Как сообщил наш источник в мэрии города корабелов, в конце августа уходящий глава Михаил Гмырин даст прощальную пресс-конференцию, где ответит на все интересующие вопросы, в том числе и о своем будущем. Свой пост Гмырин занимал с весны 2009 года, когда выиграл выборы. В сентябре 2013 года он вторично победил на выборах.