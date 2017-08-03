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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/08/18/52424.html

Политика

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина

Арестованная глава Котласского района больше не Бральнина
Любопытное событие произошло в Котласе: находящаяся под домашним арестом по подозрению в получении взятки глава Котласского района Светлана Бральнина вышла замуж и сменила фамилию на Бачурихину. А еще она отсудила у российского минфина 30 тысяч рублей.

Причина, по которой глава района решила внезапно выйти замуж, нам неизвестна. Раньше ее часто ассоциировали с мэром Котласа Андреем Бральниным, выдвигая версию, что они могут быть родственниками. Но тогда Светлана Николаевна от своей фамилии не отказывалась, а тут вдруг...

Не менее интересной стала история с ее требованием выплатить компенсацию за вред, который ей был причинен во время нахождения в СИЗО. Там Бральнину продержали несколько дней, однако за это время, по ее словам, она спала на изношенном матрасе, вынужденно терпела курение сокамерниц и даже видела в камере крыс. Выступая на суде глава Котласского района назвала свое уголовное дело "политическим заказом", правда, не уточнила, чьим. 

В итоге суд пошел навстречу женщине и решил удовлетворить ее иск о возмещении компенсации с минфина России в размере 30 тысяч рублей.

16 мая дом Светланы Бральниной обыскали, она была задержана в ходе проверки деятельности районной администрации. После задержания городской суд избрал мерой пресечения домашний арест. Позднее выяснилось, что глава района подозревается в получении взятки от котласского предпринимателя в размере 880 тысяч рублей. На некоторое время из-за нарушения режима домашнего ареста, Бральнину поместили в СИЗО, однако потом вновь вернули под домашний арест. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 17:31

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