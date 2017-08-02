«Политическая львица»: Елена Вторыгина отмечает юбилей

Сегодня один из самых известных политиков Архангельской области Елена Вторыгина празднует круглую дату. По-разному можно относиться к Елене Андреевне, но одно бесспорно – это личность яркая.

Помнится, как блистала Вторыгина в Архангельском областном Собрании депутатов четвертого созыва, где она была вице-спикером. Казалось, что равных в умении завлечь аудиторию и вести дискуссию просто нет. Здесь, на родной земле, Вторыгину действительно многие уважали. За открытость, настоящий «львиный темперамент», неравнодушие к чужим бедам. Это стало одним из факторов попадания ее в Государственную Думу. Хотя формально она оказалась там после передачи мандата лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.

После досрочного ухода из Госдумы летом 2011 года многие поставили на ней крест. Мол, мандат пришлось отдать, а в новый созыв представителям партии Миронова будет попасть уже сложнее. Понимала это и Елена Вторыгина, на какое-то время выпав из информационного поля. Потом была предвыборная осень-2011 и ее внезапное появление в списках «Единой России». Сама Елена Андреевна тогда упирала на то, что в партию власти она не вступала, а всего лишь вошла в президентский Народный фронт. Конечно, многие ее недавние сторонники таким поворотом дел были удивлены и даже шокированы. Признаюсь, меня ее переход в «стан врага» (ведь когда-то она боролась с «ЕР» на выборах) тоже расстроил. Такая колоритная личность и вдруг, бац, меняет убеждения.

В ту, шестую Госдуму, в декабре 2011 Елена Андреевна не попала, вместо нее «избрали» дальневосточного варяга по фамилии Пехтин. Вообще, те выборы были для «Единой России» в Архангельской области самыми провальными – 32 % голосов и третье место с конца среди всех регионов страны. А единственный мандат не у местного политика, а у заезжего, да еще и с сомнительной репутацией. Но Елене Андреевне снова повезло: после обнародования компромата на Пехтина о наличии заморской недвижимости, мандат в 2013 году перекочевал ко второму номеру партсписка – к Вторыгиной.

И снова, перед выборами в Госдуму 2016 года многие наблюдатели ставили крест на ее политическом будущем. Говорили примерно следующее: не пройдет, потому что уже отработала свое. Но Елена Андреевна снова всех удивила – прошла в новый созыв. И теперь она снова с нами, как бы к ней кто не относился.

Одно из главных качеств современного политика – гибкость и умение подстраиваться под меняющиеся реалии. Несмотря на свою достаточно яркую деятельность в стане «справедливороссов», Вторыгина сумела переломить себя и уйти от деструктива. Да, сегодня Елене Андреевне сложнее работать, ведь уже нет того могущественного противника, по которому можно «бить глаголом». Приходится смиряться с тем, что теперь ты сама, как депутат от правящей партии, находишься на «линии огня». Но пока Вторыгина с этим справляется, списывать со счетов ее еще рано.

…В 2010 году тогдашний губернатор Илья Михальчук вдруг решил поменять руководство областного театра драмы. На пост директора был приглашен некто Леонид Дзюник из Москвы, ранее работавший в шоу-бизнесе. В коллективе театра началась забастовка, которая могла бы кончиться очень плохо. Одним из тех, кто тогда защитил актеров от заезжего менеджера, была Вторыгина. Пришла, поговорила с коллективом, взяла ситуацию на контроль. И вскоре областные власти от театра отстали, пойдя на уступки коллективу. Думается, без Вторыгиной конфликт мог бы и не разрешиться.

К чему это мы вспоминаем? Да к тому, что Елена Андреевна, как ни крути, человек влиятельный. И, по случаю юбилея, «Двина-Информ» присоединяется к поздравлениям, желает ей крепкого здоровья, семейного счастья и, главное, плодотворного законотворчества.