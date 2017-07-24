Игорь Орлов отчитал руководство Каргопольского района

Обратить внимание на недопустимость снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы потребовал от руководства Каргопольского района губернатор Игорь Орлов.

— В Каргополе прошёл митинг, на котором жители города выразили несогласие с действиями властей по снижению уровня заработной платы. Я на стороне людей. Считаю, что ваши действия, которые ведут к снижению уровня дохода людей по сравнению с предыдущими годами, не соответствуют политике президента и государства, – сказал Игорь Орлов.

Губернатор назвал ситуацию откровенным просчётом местных властей, потребовав найти соответствующее решение и разъяснить свои действия людям, - сообщает пресс-служба правительства области.

Игорь Орлов поручил подготовить обращение ко всем главам муниципальных образований о недопустимости повторения подобного рода ситуаций.

Напомним, на прошлой неделе в Каргополе прошел митинг, причиной которого стало недовольство людей низкими зарплатами. Глава района в этот момент находился в отпуске.