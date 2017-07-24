Новодвинцам предстоит выбрать новых депутатов городского совета

10 сентября новодвинцы выберут новый представительный орган местного самоуправления. 54 человека выдвинули свои кандидатуры в депутаты городского совета шестого созыва. Удостоверения, подтверждающие этот статус были вручены новодвинцам, прошедшим регистрационный этап избирательного процесса, 2 августа.

В числе кандидатов в депутаты в местный горсовет - представители разного поколения и сфер деятельности. Работники образования, здравоохранения, Архангельского ЦБК, пенсионеры, общественники, предприниматели. Большинство кандидатов известные люди в Новодвинске.

В первом избирательном округе – 8 кандидатов (двое самовыдвиженцев, шесть человек являются представителями четырёх политических партий).

Аналогичная ситуация во втором избирательном округе. В третьем тоже зарегистрировано 8 кандидатов, из которых только один является самовыдвиженцем.

По четвёртому избирательному округу на депутатское кресло претендуют 7 человек, из них один самовыдвиженец. В пятом избирательном округе – 8 кандидатов, из которых 1 самовыдвиженец. В шестом округе зарегистрировано 7 человек, из них 3 самовыдвиженца и в седьмом избирательном округе – 8 кандидатов, из которых 2 самовыдвиженца.

В части партийной принадлежности в кандидаты идут от «Единой России» – 21 человек, от ЛДПР – 13, от КПРФ – 5 и от «Справедливой России» – 3, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.