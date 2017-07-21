Новости дня

На Набережной Архангельска появится красивый бульвар

Архангелогородец предстанет перед судом за экстремизм в интернете

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

Мобильная версия 16+

Четверг, 3 августа, 14:13

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/08/03/52147.html

Политика

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?
В Коношском районе проходит процедура утверждения по новой схеме главы района. Претендентов двое – нынешний глава Олег Реутов и предприниматель Ольга Кубуша. Незадолго до этого в Коноше собрался небольшой митинг, где требовали отставки Реутова.

Вчера в Коноше состоялся конкурс на место высшего должностного лица Коношского района. Оценив профессиональный уровень кандидатов, конкурсная комиссия приняла решение - для представления в Собрание депутатов предложить 2 кандидатуры - Кубуша Ольги Павловны и Реутова Олега Геннадьевича. Сами выборы состоятся 9 августа.

Однако эти выборы не проходят спокойно: с мест сообщают о проведении местными ЛДПРовцами митинга за отставку действующего главы Олега Реутова. Главу обвиняют в неисполнении обещаний – строительстве железнодорожного моста, физкультурно-оздоровительного комплекса и дороги, соединяющей район с Вологодской областью. Одним из главных лиц митинга стал Николай Артемов, в прошлом депутат облсобрания от ЛДПР, давно желающий возглавить район. По данным активистов партии, на митинг вышло более 100 человек, однако наш источник в Коношском районе сообщает, что было весьма малолюдно.

«Претензии к Реутову, конечно, есть. Но в целом его работа заслуживает поддержки. В районе все не так плохо, позитивные сдвиги заметны. Сейчас ему предстоит пройти процедуру выборов в районном собрании и у него приличный конкурент», - отметил источник «Двины-Информ» в районе.

К слову, проблемы у Коноши скопились за бытность главой МО «Коношское» Александра Кринина, которого в прошлом году осудили за понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа и неправомерный доступ к компьютерной информации. Не дождавшись вступления приговора в силу, Кринин добровольно сложил полномочия. Наблюдатели отмечают, что глава района вынужден исправлять косяки экс-мэра. И иногда Реутову «попадает» незаслуженно.

Что касается Ольги Кубуши, то о ней в Интернете не так много сведений. Ей 33 года, работала в Коношской центральной районной больнице, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Наши эксперты в Коноше считают, что бОльшие шансы занять пост главы района у нынешнего руководителя.

Олег Реутов работает в должности главы Коношского района три срока. В случае переизбрания он станет одним из самых старых (в смысле нахождения в должности) районных руководителей. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 13:56

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Пока нет...
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Президент выделил средства на создание в Нёноксе музея реставрационных работСегодня 09:15

3 августа в Поморье ожидается облачная дождливая погодаСегодня 08:00

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборамиВчера 17:55
3 комментария

Записки ворчуна: Коммунизм – к 1980-му, капремонт – к 2035-муВчера 13:43
2 комментария

Из воинской части в Санкт-Петербурге пропал солдат-северодвинецВчера 11:47

Политика

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборамиВчера 17:55
3 комментария

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники30 июля 2017 18:43
12 комментариев

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах24 июля 2017 16:28
12 комментариев

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет24 июля 2017 12:14
10 комментариев

Котласский район разделят на два городских округа: Коряжемский и Котласский21 июля 2017 11:40

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Оплачиваете ли вы взносы за капитальный ремонт?
Результаты
Новости рубрик

На Набережной Архангельска появится красивый бульвар

В архангельский сквер Победы вернулась зенитка

В Котласской горбольнице появилась новая современная аппаратура

Президент выделил средства на создание в Нёноксе музея реставрационных работ

В Северодвинске прошли мероприятия, посвященные Дню ВДВ

До конца 2017 г. ГК «Титан» инвестирует в обновление техники более 850 млн. рублей

АО «Архбум» увеличило отгрузку готовой продукции АЦБК по железной дороге на 15%

Грант Архангельского ЦБК получил проект «Народная история Новодвинска»

В рамках проекта АЦБК «40 добрых дел к 40-летию города Новодвинска» успешна прошла «Ночь искусств»

Более 3,6 млн. часов видеотрансляций с 116 тысяч видеокамер по всей стране обеспечили прозрачность ЕГЭ-2017

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Архангелогородец предстанет перед судом за экстремизм в интернете

В поселке Боброво мужчина избил сотрудника полиции

Ночью в Новодвинске ударом ножа в сердце был убит мужчина

В Архангельске задержан мужчина за попытку расплатиться фальшивой купюрой

В Новодвинске активизировались поджигатели автомобилей

В Северодвинске появится новая спортивная площадка

В Северодвинске прошёл легкоатлетический пробег по песку

В Архангельске в восьмой раз прошёл фестиваль пляжного волейбола

Байдарочник из Архангельска Илья Ситников выиграл «серебро» на первенстве мира

На Соловках проходит парусная регата

В День ВМФ в Архангельске прошел парад духовых оркестров

В Архангельске откроется выставка, посвященная 200-летию Айвазовского

Юных архангелогородцев познакомят с творчеством Бориса Шергина

В Архангельске пройдёт кинофестиваль арктических стран

В Архангельске пройдет выставка, приуроченная к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru