Реутов и Кубуша. Кто будет «рулить» Коношским районом?

В Коношском районе проходит процедура утверждения по новой схеме главы района. Претендентов двое – нынешний глава Олег Реутов и предприниматель Ольга Кубуша. Незадолго до этого в Коноше собрался небольшой митинг, где требовали отставки Реутова.

Вчера в Коноше состоялся конкурс на место высшего должностного лица Коношского района. Оценив профессиональный уровень кандидатов, конкурсная комиссия приняла решение - для представления в Собрание депутатов предложить 2 кандидатуры - Кубуша Ольги Павловны и Реутова Олега Геннадьевича. Сами выборы состоятся 9 августа.

Однако эти выборы не проходят спокойно: с мест сообщают о проведении местными ЛДПРовцами митинга за отставку действующего главы Олега Реутова. Главу обвиняют в неисполнении обещаний – строительстве железнодорожного моста, физкультурно-оздоровительного комплекса и дороги, соединяющей район с Вологодской областью. Одним из главных лиц митинга стал Николай Артемов, в прошлом депутат облсобрания от ЛДПР, давно желающий возглавить район. По данным активистов партии, на митинг вышло более 100 человек, однако наш источник в Коношском районе сообщает, что было весьма малолюдно.

«Претензии к Реутову, конечно, есть. Но в целом его работа заслуживает поддержки. В районе все не так плохо, позитивные сдвиги заметны. Сейчас ему предстоит пройти процедуру выборов в районном собрании и у него приличный конкурент», - отметил источник «Двины-Информ» в районе.

К слову, проблемы у Коноши скопились за бытность главой МО «Коношское» Александра Кринина, которого в прошлом году осудили за понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа и неправомерный доступ к компьютерной информации. Не дождавшись вступления приговора в силу, Кринин добровольно сложил полномочия. Наблюдатели отмечают, что глава района вынужден исправлять косяки экс-мэра. И иногда Реутову «попадает» незаслуженно.

Что касается Ольги Кубуши, то о ней в Интернете не так много сведений. Ей 33 года, работала в Коношской центральной районной больнице, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. Наши эксперты в Коноше считают, что бОльшие шансы занять пост главы района у нынешнего руководителя.

Олег Реутов работает в должности главы Коношского района три срока. В случае переизбрания он станет одним из самых старых (в смысле нахождения в должности) районных руководителей.