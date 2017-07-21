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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/08/02/52140.html

Политика

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами

Род онежан вымрет! ЛДПР нагнетает ситуацию перед выборами
В Архангельской области вновь скандал в медицинской сфере. На сей раз речь идет о закрытии родильных домов в Коряжме, Новодвинске и Онеге из-за окончания строительства в Архангельске перинатального центра. «Жириновцы» призывают северян не допустить «беспредела».

Информация о возможном закрытии родильного дома в Коряжме и Новодвинске прозвучала еще весной. Тогда политические силы, называющие себя оппозицией, не преминули воспользоваться инфоповодом, чтобы лишний раз заработать себе очки. Теперь, когда в СМИ прошла информация о закрытии роддома в Онеге, представители ЛДПР поспешили дать свою оценку. Правда, даже не вникнув в суть дела.

На официальном сайте Архангельского отделения ЛДПР говорится: «С закрытием родильного отделения в Онеге у большинства малышей в графе место рождения будет стоять Архангельск, а это значит, с годами само понятие «онежанин» сойдет на нет. Вымрет род онежан. Онежские беременные едут рожать в областной центр или в Северодвинск и сейчас, но не все поголовно. С нового года поедет практически каждая женщина… Вопрос в другом – как едут?! По нашей грунтовке-трясучке  до Северодвинска длинной в 160 километров трехчасовую, а во время осенней и весенней распутицы 4-5 часовую поездку трудно переносит и физически здоровый человек. А для будущих мам, да в  салоне неудобной «скорой», без телефонной связи во время поездки, в дороге может случиться всякое». В ЛДПР намерены дойти до такой крайней меры, как митинги протеста.

Однако жуткая картина, которую рисуют ЛДПРовцы, на деле не так страшна. Сегодня свою позицию высказал региональный минздрав и депутаты областного собрания заслуженные врачи Яков Насонов и Сергей Эммануилов.

Так, по данным минздрава, система родовспоможения будет поделена на три уровня. Учреждения третьего уровня - новый перинатальный центр и родильный дом имени Самойловой. Учреждения второго уровня: родильные дома Северодвинска, Вельска, Котласа. Учреждения первого уровня: роддома Коряжмы, Новодвинска, Мирного, Няндомы. Самые сложные роды будут принимать в Архангельске, остальные родильные дома будут работать с роженицами из районов.

Депутат областного Собрания Яков Насонов сравнил новую модель с аналогичной в хирургии. Как известно, высокотехнологическую хирургическую помощь оказывают в Архангельске, особенно в развитой Первой горбольнице. А в районах уже работают с менее сложными случаями. Никакого ущерба здоровью северян не причинено. Наоборот, люди получают квалифицированную медпомощь. «Есть популистские решения, а есть решения, которые надо поднимать, чтобы получить хороший эффект. Мы ни в коем случае не должны остаться на том уровне младенческой смертности, на котором находимся сейчас. Что касается сокращений людей, то в областном минздраве меня заверили, что для всех, кого сократят, подготовят новое место», - отметил Насонов.

Конечно, вопрос закрытия родильных домов и централизации системы родовспоможения весьма острый. Но у областной власти есть вариант, как его решить. Тогда почему наша «оппозиция» продолжает баламутить народ? Неужели только для того, чтобы набрать хороший процент на будущих выборах в областное собрание?

Юрий Севастьянов, Вчера 17:55

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Комментарии
Моё, вчера 22:13

Из последних 20 с лишним лет областная власть ничего толком решить не может,кроме как сказки рассказывать.

Гость, сегодня 11:26

Правильный заголовок! ЛДПР проявляет активность только перед выборами

Гость, сегодня 12:42

О каком беспределе идёт речь?! В области и так есть одни акушерские пункты. В них нет специализированного оборудования и высококвалифицированных врачей! А так беременных с осложнениями будут отправлять в ПЦ))
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