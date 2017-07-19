Губернатор Игорь Орлов в День ВМФ вспомнил свое посвящение в подводники

Сегодня Россия отмечает День Военно-морского флота. Архангельск, как первый морской порт страны, по традиции с размахом празднует день ВМФ.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, который долгие годы работал на северодвинской "Звездочке", сегодня на своей странице в социальной сети вспомнил свое первое погружение в подводной лодке.

"В свое время я тоже стал подводником. Во второй половине 90-х я был руководителем уникального во всех отношениях проекта - ремонта и модернизации первой индийской подлодки, которая пришла в город Северодвинск. Особенность его состояла в том, что это было первое приоткрытое окно в мир иностранных заказов в совершенно закрытом городе и, конечно, первый опыт общения северодвинцев с иностранцами как заказчиками военного объекта. Поэтому интерес к этому проекту и уровень внимания были очень высоки.

Как ремонтировалась лодка, как здесь жили индийцы со своими семьями, со всей атрибутикой, связанной с их традициями, – это отдельная, долгая и интересная история. Когда работы близились к концу, на завершающем этапе проекта, лодке предстояли финальные испытания и переход до Североморска. Я был руководителем этого проекта и завершающего этапа в том числе. Переход занимал три дня, а процесс испытания лодки включал, в том числе, и погружение в Белое море. Помню, в офицерской каюте у меня была третья полка, где повернуться на бок было непросто: настолько маленькое расстояние между потолком и полкой. И, безусловно, поскольку это было мое первое погружение под воду, я прошел весь ритуал посвящения в подводники – поцеловал на излете кувалду и выпил плафон, как сейчас помню, холодной, горькой и очень соленой морской воды. Таким образом, я стал человеком, допущенным к великому таинству службы на подводной лодке, навсегда получил подводную «прописку» и причастность к особой касте военных моряков – подводникам".