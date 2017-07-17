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10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

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Понедельник, 24 июля, 20:41

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/24/51964.html

Политика

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах
Июль 2007 года был одним из самых ярких в новейшей истории Архангельской области. Сначала на сайте мэрии Архангельска опубликовали видеозапись, на которой «человек, похожий на губернатора Киселева» берет пинцетом взятку. А затем был арестован за фальшивый диплом в одних трусах мэр Александр Донской, причастный к появлению видеозаписи.

Сегодня, спустя 10 лет, данный скандал кажется невероятным, чем-то из области приключенческой литературы. Да и  герои июля-2007 давно в Архангельске не живут, и вспоминают их ныне по другим поводам. Или вообще не помнят. Так, бывший губернатор Николай Киселев, по нашим данным, пробовался на одну из должностей в федеральном правительстве, но довольствуется ролью высокопоставленного отставника. А его «дуэлянт» Александр Донской попадает в топы СМИ в основном своими экстравагантными поступками: то в трусах (опять в трусах!) со следами фекалий по Арбату пройдет, то эротический музей или унитазное кафе откроет.

«Пинцетный скандал» не был случайностью. Как мы помним, и Киселев и Донской были избраны протестным голосованием. Киселев – вместо надоевшего за два срока Анатолия Ефремова. Донской – вместо загубившего трамвай Олега Нилова и почему-то ассоциировавшегося с ним хозяйственника Петра Орлова, чья избирательная кампания была одной из самых запоминающихся.

Киселев не только не был харизматиком, но даже толком слова в предложения связать не мог. Донской наоборот был словоохотлив и любил пиариться на всем, чем можно. И тот и другой, говоря языком современных политтехнологов, были избраны скорее «по ошибке». Киселева до выборов знали разве что работники руководимого им молокозавода, а Донского – бабушки с Сульфата и другие жители окраин. Но середина «нулевых» еще была временем экспериментов и неожиданностей – даже эстрадного артиста Михаила Евдокимова выбрали вместо тяжеловеса и дважды губернатора Алтая Сурикова. А в Ненецком округе на последних в истории прямых выборах победил Алексей Баринов, против которого бросили все свои силы и полпред Клебанов и «Лукойл» и «главная партия». А сегодня подобных проколов власть не хочет: можно привести недавний пример Евгения Ройзмана, де-факто не допущенного до выборов свердловского губернатора.

А тогда, в июле 2007 года, архангельская общественность бурлила. Донской был популярным и, по-донкихотски боролся с коррупцией в лице региональной власти, кажущейся неповоротливой и совершенно далекой от народа. Не забуду день ареста Александра Викторовича, когда он по мобильнику передавал «сводки боевых действий»: ко мне ломится милиция, вот уже зашли, вот уже начинают выводить. И вывели… в одних трусах прямо под видеокамеры и фотоаппараты.

Сегодня Донской в интервью часто говорит, что перспектив у публичной политики нет. И, тем более, вряд ли подобные люди появятся в Архангельской области. Выборы губернатора хоть и вернули, но проходят они в России без сюрпризов (разве что за исключением Иркутска, где два года назад выбрали коммуниста). В муниципалитетах выборы и вовсе заменили на назначение «сити-менеджеров». Это значит, что сегодня ни Киселев, ни Донской к власти бы прийти не смогли. Соответственно, не увидели бы мы ни «пинцета», ни «трусов», ни публичных драк.

А итогом разборок июля-2007 стало появление в Архангельске якутского варяга Михальчука со своей весьма странной командой. И «избрание» путем пересчета голосов Павленко. А также многолетняя война между городом и областью, закончившаяся уходом мэра Архангельска в Совет Федерации. Историю назад не перемотаешь, но иногда интересно наблюдать за цепочкой событий, берущей начало годы назад…

Алексей Морозов, Сегодня 16:28

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Комментарии
Эсквайр, сегодня 17:09

нафиг нам подобные сюрпризы, которые сродни локальным миниреволюциям… Не могу представить пинцет в руках Орлова и в принципе исключаю вариант, при котором Годзиша выводили бы в трусах (или просто выводили под охраной)… Хорошо, что власть делает выводы и совершенствует механизмы передачи власти, да и народ ума набирается, используя опыт, который есть "сын ошибок трудных". А вот позицию автора я не понял: он то ли радуется, то ли сожалеет об утрате подобного "веселья". Скушно ему, что ли?

12, сегодня 17:11

Годзиш в трусах? Это даже представить невозможно

Эсквайр, сегодня 17:37

…кста, то же, что о Годзише, могу сказать и об уходящем северодвинце Гмырине, который бесплодными и позорными стараниями БеломорАнала к концу своего срока оказался обвешанным гроздьями разнокалиберных "собак"

Помор, сегодня 18:21

Да уж Донской то Гмырина намного интереснее, ярче.

Было дело ..., сегодня 18:36

Если 10 лет назад народу позволили выбрать, то теперь такого вольнодумства власть не допустит. По этому тогда размер взятки был таков, что ее можно было зацепить только пинцетом, а теперь вероятно, как у Улюкаева - экскаватором.

Эсквайр, сегодня 19:53

…как практикующий физиогномист скажу, что лично мне губернатор Киселев запомнился одной неприятной чертой его внешности – весьма и весьма обедненной мимикой, с трудом улыбающееся, маскообразное лицо (а-ля Фантомас) производило даже по телику неприятное впечатление на зрителя. Вот что говорит по этому поводу Википедия: При малой подвижности мимики говорят о гипомимии. Мимика обеднена, монотонна. Мимический инфантилизм - недоразвитие мимики. Основным проявлением его служит несоразмерность мимических движений, их обедненность (вплоть до отсутствия мимической активности). Мимический инфантилизм обычно наблюдается при состояниях психического недоразвития… А пипл, как водится, схавал и не поморщился

У Крылова есть басня, сегодня 20:19

"Зеркало и обезьяна" советую "эсквайру" почитать. "... Чем кумушек считать трудиться..." Я помню лица всех губернаторов и мэров начиная с Паши Балакшина. Н. Киселев был единственный у кого были классически правильные, русские черты лица, как у Вячеслава Тихонова.
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