10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Сегодня, спустя 10 лет, данный скандал кажется невероятным, чем-то из области приключенческой литературы. Да и герои июля-2007 давно в Архангельске не живут, и вспоминают их ныне по другим поводам. Или вообще не помнят. Так, бывший губернатор Николай Киселев, по нашим данным, пробовался на одну из должностей в федеральном правительстве, но довольствуется ролью высокопоставленного отставника. А его «дуэлянт» Александр Донской попадает в топы СМИ в основном своими экстравагантными поступками: то в трусах (опять в трусах!) со следами фекалий по Арбату пройдет, то эротический музей или унитазное кафе откроет.
«Пинцетный скандал» не был случайностью. Как мы помним, и Киселев и Донской были избраны протестным голосованием. Киселев – вместо надоевшего за два срока Анатолия Ефремова. Донской – вместо загубившего трамвай Олега Нилова и почему-то ассоциировавшегося с ним хозяйственника Петра Орлова, чья избирательная кампания была одной из самых запоминающихся.
Киселев не только не был харизматиком, но даже толком слова в предложения связать не мог. Донской наоборот был словоохотлив и любил пиариться на всем, чем можно. И тот и другой, говоря языком современных политтехнологов, были избраны скорее «по ошибке». Киселева до выборов знали разве что работники руководимого им молокозавода, а Донского – бабушки с Сульфата и другие жители окраин. Но середина «нулевых» еще была временем экспериментов и неожиданностей – даже эстрадного артиста Михаила Евдокимова выбрали вместо тяжеловеса и дважды губернатора Алтая Сурикова. А в Ненецком округе на последних в истории прямых выборах победил Алексей Баринов, против которого бросили все свои силы и полпред Клебанов и «Лукойл» и «главная партия». А сегодня подобных проколов власть не хочет: можно привести недавний пример Евгения Ройзмана, де-факто не допущенного до выборов свердловского губернатора.
А тогда, в июле 2007 года, архангельская общественность бурлила. Донской был популярным и, по-донкихотски боролся с коррупцией в лице региональной власти, кажущейся неповоротливой и совершенно далекой от народа. Не забуду день ареста Александра Викторовича, когда он по мобильнику передавал «сводки боевых действий»: ко мне ломится милиция, вот уже зашли, вот уже начинают выводить. И вывели… в одних трусах прямо под видеокамеры и фотоаппараты.
Сегодня Донской в интервью часто говорит, что перспектив у публичной политики нет. И, тем более, вряд ли подобные люди появятся в Архангельской области. Выборы губернатора хоть и вернули, но проходят они в России без сюрпризов (разве что за исключением Иркутска, где два года назад выбрали коммуниста). В муниципалитетах выборы и вовсе заменили на назначение «сити-менеджеров». Это значит, что сегодня ни Киселев, ни Донской к власти бы прийти не смогли. Соответственно, не увидели бы мы ни «пинцета», ни «трусов», ни публичных драк.
А итогом разборок июля-2007 стало появление в Архангельске якутского варяга Михальчука со своей весьма странной командой. И «избрание» путем пересчета голосов Павленко. А также многолетняя война между городом и областью, закончившаяся уходом мэра Архангельска в Совет Федерации. Историю назад не перемотаешь, но иногда интересно наблюдать за цепочкой событий, берущей начало годы назад…
нафиг нам подобные сюрпризы, которые сродни локальным миниреволюциям… Не могу представить пинцет в руках Орлова и в принципе исключаю вариант, при котором Годзиша выводили бы в трусах (или просто выводили под охраной)… Хорошо, что власть делает выводы и совершенствует механизмы передачи власти, да и народ ума набирается, используя опыт, который есть "сын ошибок трудных". А вот позицию автора я не понял: он то ли радуется, то ли сожалеет об утрате подобного "веселья". Скушно ему, что ли?
Годзиш в трусах? Это даже представить невозможно
…кста, то же, что о Годзише, могу сказать и об уходящем северодвинце Гмырине, который бесплодными и позорными стараниями БеломорАнала к концу своего срока оказался обвешанным гроздьями разнокалиберных "собак"
Да уж Донской то Гмырина намного интереснее, ярче.
Если 10 лет назад народу позволили выбрать, то теперь такого вольнодумства власть не допустит. По этому тогда размер взятки был таков, что ее можно было зацепить только пинцетом, а теперь вероятно, как у Улюкаева - экскаватором.
…как практикующий физиогномист скажу, что лично мне губернатор Киселев запомнился одной неприятной чертой его внешности – весьма и весьма обедненной мимикой, с трудом улыбающееся, маскообразное лицо (а-ля Фантомас) производило даже по телику неприятное впечатление на зрителя. Вот что говорит по этому поводу Википедия: При малой подвижности мимики говорят о гипомимии. Мимика обеднена, монотонна. Мимический инфантилизм - недоразвитие мимики. Основным проявлением его служит несоразмерность мимических движений, их обедненность (вплоть до отсутствия мимической активности). Мимический инфантилизм обычно наблюдается при состояниях психического недоразвития… А пипл, как водится, схавал и не поморщился
"Зеркало и обезьяна" советую "эсквайру" почитать. "... Чем кумушек считать трудиться..." Я помню лица всех губернаторов и мэров начиная с Паши Балакшина. Н. Киселев был единственный у кого были классически правильные, русские черты лица, как у Вячеслава Тихонова.