10 лет назад: пинцет, фальшивый диплом и мэр в трусах

Июль 2007 года был одним из самых ярких в новейшей истории Архангельской области. Сначала на сайте мэрии Архангельска опубликовали видеозапись, на которой «человек, похожий на губернатора Киселева» берет пинцетом взятку. А затем был арестован за фальшивый диплом в одних трусах мэр Александр Донской, причастный к появлению видеозаписи.

Сегодня, спустя 10 лет, данный скандал кажется невероятным, чем-то из области приключенческой литературы. Да и герои июля-2007 давно в Архангельске не живут, и вспоминают их ныне по другим поводам. Или вообще не помнят. Так, бывший губернатор Николай Киселев, по нашим данным, пробовался на одну из должностей в федеральном правительстве, но довольствуется ролью высокопоставленного отставника. А его «дуэлянт» Александр Донской попадает в топы СМИ в основном своими экстравагантными поступками: то в трусах (опять в трусах!) со следами фекалий по Арбату пройдет, то эротический музей или унитазное кафе откроет.

«Пинцетный скандал» не был случайностью. Как мы помним, и Киселев и Донской были избраны протестным голосованием. Киселев – вместо надоевшего за два срока Анатолия Ефремова. Донской – вместо загубившего трамвай Олега Нилова и почему-то ассоциировавшегося с ним хозяйственника Петра Орлова, чья избирательная кампания была одной из самых запоминающихся.

Киселев не только не был харизматиком, но даже толком слова в предложения связать не мог. Донской наоборот был словоохотлив и любил пиариться на всем, чем можно. И тот и другой, говоря языком современных политтехнологов, были избраны скорее «по ошибке». Киселева до выборов знали разве что работники руководимого им молокозавода, а Донского – бабушки с Сульфата и другие жители окраин. Но середина «нулевых» еще была временем экспериментов и неожиданностей – даже эстрадного артиста Михаила Евдокимова выбрали вместо тяжеловеса и дважды губернатора Алтая Сурикова. А в Ненецком округе на последних в истории прямых выборах победил Алексей Баринов, против которого бросили все свои силы и полпред Клебанов и «Лукойл» и «главная партия». А сегодня подобных проколов власть не хочет: можно привести недавний пример Евгения Ройзмана, де-факто не допущенного до выборов свердловского губернатора.

А тогда, в июле 2007 года, архангельская общественность бурлила. Донской был популярным и, по-донкихотски боролся с коррупцией в лице региональной власти, кажущейся неповоротливой и совершенно далекой от народа. Не забуду день ареста Александра Викторовича, когда он по мобильнику передавал «сводки боевых действий»: ко мне ломится милиция, вот уже зашли, вот уже начинают выводить. И вывели… в одних трусах прямо под видеокамеры и фотоаппараты.

Сегодня Донской в интервью часто говорит, что перспектив у публичной политики нет. И, тем более, вряд ли подобные люди появятся в Архангельской области. Выборы губернатора хоть и вернули, но проходят они в России без сюрпризов (разве что за исключением Иркутска, где два года назад выбрали коммуниста). В муниципалитетах выборы и вовсе заменили на назначение «сити-менеджеров». Это значит, что сегодня ни Киселев, ни Донской к власти бы прийти не смогли. Соответственно, не увидели бы мы ни «пинцета», ни «трусов», ни публичных драк.

А итогом разборок июля-2007 стало появление в Архангельске якутского варяга Михальчука со своей весьма странной командой. И «избрание» путем пересчета голосов Павленко. А также многолетняя война между городом и областью, закончившаяся уходом мэра Архангельска в Совет Федерации. Историю назад не перемотаешь, но иногда интересно наблюдать за цепочкой событий, берущей начало годы назад…