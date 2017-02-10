Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Сегодня на традиционной планерке в правительстве Архангельской области губернатор Игорь Орлов объявил об уходе в отставку одного из ключевых замов - Алексея Гришкова. В последние неполные полгода он выполнял функции руководителя регионального представительства в Москве.

Источник "Двины-Информ" в правительстве области отметил, что Гришков подал заявление по собственному желанию. "Наверное, на то были причины. Ни о каком переводе его на другой пост нам неизвестно", - подчеркнул источник.

В телефонном разговоре с "Двиной-Информ" Алексей Петрович подтвердил, что ушел сам, без политической подоплеки. "Я хотел бы попробовать свои силы в другом проекте, связанном с наукой. Пока не буду говорить, что это за проект, он более глобальный. За пять лет работы в правительстве Архангельской области я получил хороший опыт. Благодарен губернатору Игорю Орлову за те возможности, которые он дал мне на высоких постах. Я пришел работать в правительство в 2012 году, был одним из первых членов команды губернатора. Конструктивно работали как внутри самой команды, так и с депутатским корпусом. Хотел бы поблагодарить всех за совместную работу".

Алексей Гришков вошел в состав правительства практически сразу же после прихода Игоря Орлова. Некоторое время он был заместителем губернатора по экономике и финансам, затем - замом по стратегическому планированию. В феврале 2017 года его представили областным депутатам в качестве вице-губернатора и руководителя представительства в Москве. Любопытно, что должность "представителя в Москве" не стала для архангельски чиновников счастливой. В разное время ее занимали Владимир Гудовичев, позднее арестованный и отправленный за решетку и Александр Мирелли, испарившийся вслед за своим патроном Ильей Михальчуком. В 2012-2016 годах пост занимал Владимир Щелоков, ушедший в руководство "Белкомура". Жители Поморья так и не поняли, в чем заключается функционал заместителя губернатора и руководителя представительства в Москве. А после ухода Гришкова, отработавшего неполные полгода, вопросов возникает еще больше.