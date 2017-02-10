Новости дня

Онежанка придавила руку сотруднице полиции

Перинатальный центр в Архангельске обещают сдать в срок

В Приморском районе раскрыли угон автомобиля

В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу

Мобильная версия 16+

Понедельник, 24 июля, 15:39

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/24/51958.html

Сюжет

Отставки и назначения30

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель22 мая 2017 16:14

Иван Кулявцев стал новым бизнес-омбудсменом Поморья19 апреля 2017 12:23

"Серый кардинал" политики Сергей Ковалев подался в образование4 апреля 2017 14:36

Игорь Годзиш продолжает обновлять свою команду13 марта 2017 15:58

Архангельск: отставки и назначения февраля28 февраля 2017 14:51

Были Павленко, Гармашов, Ковалев. Стал Евменов20 февраля 2017 17:11

За экономику Архангельской области будет отвечать бывший ревизор16 февраля 2017 18:35

Депутаты утвердили губернаторских замов "по-советски" - единогласно15 февраля 2017 11:53

Заместителем министра образования и науки Поморья назначен северодвинец10 февраля 2017 17:52

Министром АПК и торговли Поморья стала Ирина Бажанова10 февраля 2017 11:59

Политика

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет

Алексей Гришков о своем уходе: политической подоплеки тут нет
Сегодня на традиционной планерке в правительстве Архангельской области губернатор Игорь Орлов объявил об уходе в отставку одного из ключевых замов - Алексея Гришкова. В последние неполные полгода он выполнял функции руководителя регионального представительства в Москве.

Источник "Двины-Информ" в правительстве области отметил, что Гришков подал заявление по собственному желанию. "Наверное, на то были причины. Ни о каком переводе его на другой пост нам неизвестно", - подчеркнул источник. 

В телефонном разговоре с "Двиной-Информ" Алексей Петрович подтвердил, что ушел сам, без политической подоплеки. "Я хотел бы попробовать свои силы в другом проекте, связанном с наукой. Пока не буду говорить, что это за проект, он более глобальный. За пять лет работы в правительстве Архангельской области я получил хороший опыт. Благодарен губернатору Игорю Орлову за те возможности, которые он дал мне на высоких постах. Я пришел работать в правительство в 2012 году, был одним из первых членов команды губернатора. Конструктивно работали как внутри самой команды, так и с депутатским корпусом. Хотел бы поблагодарить всех за совместную работу".  

Алексей Гришков вошел в состав правительства практически сразу же после прихода Игоря Орлова. Некоторое время он был заместителем губернатора по экономике и финансам, затем - замом по стратегическому планированию. В феврале 2017 года его представили областным депутатам в качестве вице-губернатора и руководителя представительства в Москве. Любопытно, что должность "представителя в Москве" не стала для архангельски чиновников счастливой. В разное время ее занимали Владимир Гудовичев, позднее арестованный и отправленный за решетку и Александр Мирелли, испарившийся вслед за своим патроном Ильей Михальчуком. В 2012-2016 годах пост занимал Владимир Щелоков, ушедший в руководство "Белкомура". Жители Поморья так и не поняли, в чем заключается функционал заместителя губернатора и руководителя представительства в Москве. А после ухода Гришкова, отработавшего неполные полгода, вопросов возникает еще больше. 

Алексей Морозов, Сегодня 12:14

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гленн, сегодня 12:45

Всё очень просто... руководитель представительства области должен быть москвич, имеющий ходы к любому нужному кабинету. Иначе должность не имеет никакого смысла

Помор, сегодня 13:15

Гмырина нужно назначить на эту должность. Беломорканал писал о сильных подвязках Михаила Аркадьевича в Москве.

Гражданин, сегодня 13:44

Что он сделал для области? Даже и вспомнить нечего. Разве что в разных скандалах замечен, причём финансовых.

Помор, сегодня 13:54

А делать что либо не обязательно. Ответственности нет никакой. А представитель должен быть. Таков порядок. Есть область, должен быть и представитель.

Эсквайр, сегодня 14:36

должностишка сия - типичная синекура есмь, не каждому она по душе. Люди пассивные, бездеятельные, бесталанные, корыстолюбивые души в ней не чают, и наоборот - активным, дерзающим там скучно и тоскливо… Гришков, наверное, из таких

Эсквайру, сегодня 14:50

Из таких, - ЭТО КАКИХ? Он 5(пять) лет нифига не делал, устал наверное!

Эсквайр, сегодня 15:20

… приказали сидеть, вот и сидел, как дисциплинированный человек команды. От безделья и невостребованности тоже можно устать. 5 лет - более чем достаточный срок, чтобы ставить вопрос об освобождении от наскучившей должности. Что в этом невероятного или предосудительного? компромата вроде за ним нет …

Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублейСегодня 09:37

В Архангельской области снова пройдут дождиСегодня 09:26

80 лучших людей Архангельской области: отец Владимир (Кузив)Вчера 10:14
2 комментария

Два социальных дома на Московском проспекте в Архангельске примут первых жителей в октябреПозавчера 12:04
1 комментарий

Архангельские автотранспортники обратились к бизнес-омбудсмену с открытым письмом21 июля 2017 11:03
7 комментариев

Политика

Котласский район разделят на два городских округа: Коряжемский и Котласский21 июля 2017 11:40

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?20 июля 2017 17:22
10 комментариев

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял19 июля 2017 17:39
20 комментариев

В Архангельской области появится мост через реку Верхняя Тойма в деревню Вершина18 июля 2017 14:42

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов17 июля 2017 10:36
5 комментариев

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Новости рубрик

Перинатальный центр в Архангельске обещают сдать в срок

Московские волонтёры займутся восстановлением старинной Каргопольской часовни

Поморский карбас добрался до Соловецких островов

Северодвинцев приглашают принять участие в джинсовом фестивале

Областная прокуратура добилась выплаты долгов на сумму 26,5 миллионов рублей

За полгода заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 1 147,5 тыс. м³

ООО «Карпогорылес» из ГК «Титан» - серебряный призер конкурса «Лучшее предприятие лесного комплекса»

Котлас – важный узел авиасообщений

ЗАО «Лесозавод 25» стало лучшим предприятием лесного комплекса Архангельской области в сфере деревообработки

Конечные регулируемые цены на электрическую энергию и мощность, поставляемую потребителям ПАО «Архэнергосбыт» в июне 2017 года

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Игорь Скубенко: Северодвинск никогда не отпускал меня, я даже место жительства не поменял

На пост главы Северодвинска выдвинуто шесть кандидатов

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

Онежанка придавила руку сотруднице полиции

В Приморском районе раскрыли угон автомобиля

В Шенкурском районе задержали подозреваемого в убийстве

В Архангельской области задержали главаря банды воров из Катунино

Двое рецидивистов ограбили магазин в Архангельске

В Архангельске прошёл чемпионат области по стритболу

Михаил Исаков из Северодвинска занял третье место на первенстве Европе по стрельбе

Росгвардия Архангельской области выбрала лучшего шахматиста

Новодвинцам обещают новое футбольное поле

Архангелогородец отправится на первенство мира по гребле на байдарках и каноэ

Землю Франца-Иосифа впервые увидят туристы из Гватемалы и Никарагуа

В Сольвычегодске открылся фестиваль Козьмы Пруткова

Новодвинцев приглашают принять участие в «Ночи искусств»

В Архангельске в день ВМФ заработает "Мобильный музей"

Москва увидит работы художника Сергея Сюхина
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Политика в отношении обработки персональных данных.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720

Коммерческий отдел:
(8182) 47-07-96 Татьяна Подволоцкая
(8182) 47-08-79 Евгения Лутьянова
(8182) 47-08-54 Елена Глазачева

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru