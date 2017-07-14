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Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

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Четверг, 20 июля, 21:23

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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/20/51908.html

Политика

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?

Это странное слово – агломерация. Что будет с Котласским районом?
Правительство Поморья готовится провести реформу муниципальных образований на юге области. Предполагается укрупнить города Котлас и Коряжму за счет соседних МО.

В официальном пресс-релизе правительства Архангельской области говорится: «Создание агломерации повысит эффективность муниципального управления, позволит уйти от дублирования управленческих функций, снимет излишние административные барьеры. Кроме того, это поможет выстроить единую систему управления жилищно-коммунальным хозяйством».

В качестве одного из вариантов прорабатывается возможность включения в состав городского округа «Котлас» территорий МО «Шипицынское», «Приводинское» и части территории МО «Черемушское», а в состав городского округа «Коряжма» – территорий МО «Сольвычегодское» и «Черемушское».

Однако это не означает, что данные варианты окончательные. Губернатор Игорь Орлов предложил провести широкое обсуждение этого вопроса, а по итогам дискуссии вынести свои предложения. 

Слово «агломерация», если процитировать Википедию, буквально означает: компактное скопление населенных пунктов, главным образом городских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпонентную динамическую систему с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями. Подчеркивается, что любая агломерация является одним из этапов урбанизации.

В этой связи возникает несколько вопросов. Первый – не приведет ли объединение экономически слабых МО юга области с городами к фактическому умиранию села? Как мы знаем, отток населения из сельской местности итак достаточно серьезный. Второй – на каких условиях будут существовать жители тех же МО «Шипицынское», «Приводинское» и т.п.? Правительство при этом обещает сохранить все социальные льготы, подчеркивая, что от вхождения в агломерацию селяне выиграют. И третий вопрос – кто возглавит два укрупненных МО? На сегодня у Котласа и Коряжмы два главы – Андрей Бральнин и Андрей Ткач. Глава сельского Котласского района Светлана Бральнина находится под домашним арестом по подозрению в получении взятки.

Есть версия, что данное объединение на руку Андрею Бральнину, который хочет больших полномочий. Тем более что споры у города и района были регулярными, а жители села выражали недовольство повальным закрытием предприятий и фактической деградацией малых МО. Не все хорошо в районе с работой, есть вопросы с медицинским обслуживанием.

Постоянный эксперт «Двины-Информ» социолог Александр Назаренко считает, что административное объединение улучшает статистику. «Была деревня с шестью людьми, ее присоединили к городу и, как итог, улучшилась демографическая картина в нем. Но самое главное, что теперь нет "полумертвой" деревни. Это первое.

Второе, объединение сулит разного рода оптимизации в социальной сфере. Зачем этой "полумертвой" деревне фельдшер? Раз присоединили к городу, то пусть бабули едут в местную городскую поликлинику. А зачем библиотекарь в деревне? Зачем вообще библиотека здесь? Раз объединили, то будьте любезны за книгами в город.

И третье, любая реорганизация ведет к путанице в головах (прежде всего, простых людей) и переделыванию бумаг. Это неизбежно и следует воспринимать как само собой разумеющееся. Ведь все сотрудники администраций муниципальных образований получают удовольствие от переоформления бумаг, чтобы теперь на них стояла другая виза и печать».

Так или иначе, «Двина-Информ» намерена продолжить тему агломерации и пообщаться с представителями Котласского района и Коряжмы. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 17:22

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