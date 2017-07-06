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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/16/51826.html

Политика

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете

Северодвинску ищут нового главу. Но фамилии пока в секрете
Как известно, в ближайшее время в городе корабелов поменяется власть. Во-первых, пройдут выборы в горсовет, во-вторых, будет утвержден глава города по новой схеме наделения полномочиями.

Полномочия Михаила Гмырина заканчиваются в сентябре 2017 года. Он дважды выигрывал выборы – в 2009 и 2013 годах. Для утверждения нового градоначальника, по закону, необходимо создать конкурсную комиссию, куда войдет по четыре представителя от депутатского корпуса Северодвинска и от губернатора Архангельской области, областного Собрания и Общественной палаты. После этого начнется рассмотрение заявлений потенциальных кандидатов, а затем комиссия выберет одного или двух и представит их депутатам горсовета.

Как стало известно «Двине-Информ» из собственных источников, в состав комиссии от губернатора, облсобрания и Общественной палаты войдут: председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев (в прошлом, к слову, руководящий работник «Севмаша»), представитель правового департамента Андрей Ратманов, вице-спикер облсобрания Юрий Сердюк и член общественной палаты, предприниматель в сфере общественного питания Мамикон Гекчян. Состав комиссии от горсовета Северодвинска пока не обнародован.

На сайте Северодвинского горсовета говорится: «Конкурс проводится комиссией по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северодвинск». Список членов конкурсной комиссии и список резервных членов конкурсной комиссии будут опубликованы в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и размещены на официальном сайте Совета депутатов Северодвинска в течение 3 календарных дней после назначения Губернатором Архангельской области второй половины членов конкурсной комиссии и резервных членов конкурсной комиссии».

К слову, прием документов от кандидатур на должность Главы Северодвинска  осуществляется с 22 июня по 14 июля, а уже 13 августа должен пройти первый этап конкурса. Однако о кандидатах в главы Северодвинска официально ничего не известно. Вообще складывается ощущение, что назначение руководителя второго по величине города области как-то не особо интересно общественности. Ранее в качестве возможных кандидатов звучали фамилии регионального министра образования Игоря Скубенко и депутата облсобрания Александра Дятлова. Видимо, все подробности мы узнаем уже очень скоро.

Юрий Севастьянов, Вчера 18:12

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