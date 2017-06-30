Социологи отмечают, что если в июне 2016 года за партию были готовы проголосовать 55 процентов респондентов, то в июне 2017 года количество потенциальных избирателей, намеренных сделать выбор в пользу «Единой России», составляет 63 процента.

Комментируя опубликованные данные заслуженная артистка РФ Алла Сумарокова заявила, что в росте рейтинга «Единой России» ничего удивительного и неожиданного не видит.

— Партия работает — строит школы и детсады, восстанавливает детские площадки, проводит множество культурно-массовых мероприятий, поддерживает учреждения культуры, — отметила Алла Сумарокова. — Недавно я вернулась из деревни Ручьи Мезенского района. Концерт состоялся в местном клубе. Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять, что клуб нуждается в капитальном ремонте. И я очень рада, что у «Единой России» появился проект «Местный дом культуры», направленный на ремонт домов культуры, на сохранение местных традиций, на создание условий для интересного досуга.

— Партийные проекты «Единой России» — это реальная помощь отдельным людям и целым сообществам, — сказала заслуженная артистка РФ Наталья Малевинская. — Например, если бы не проект «Театры малых городов», то не скоро бы наши Котласский и Северодвинский театры получили бы более четырех миллионов каждый. Эта сумма позволила укрепить оснащение театров, закупить дорогостоящую световую и звуковую аппаратуру, сшить костюмы, создать декорации, поставить новые спектакли. Проект «Театры малых городов» и создан для того, чтобы увеличить количество новых постановок и повысить их качество.

Опрос был проведен 23-26 июня 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.