Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова попала в список самых высокооплачиваемых женщин во власти, составленный журналом Forbes. Представительница Архангельской области заняла в списке третье место после депутата Госдумы Татьяны Соломатиной и сенатора Людмилы Нарусовой.

По данным Forbes, доход Ольги Николаевны составляет 24,53 млн рублей. Она опережает таких знаменитых женщин-политиков, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец и депутаты-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова.

Как известно, Епифанова была создателем и руководителем многопрофильной компании "Шик". В 2009 году была избрана депутатом Архангельского областного собрания, в 2011 и 2016 годах - депутатом Госдумы РФ от "Справедливой России". В последней Думе заняла пост вице-спикера. Также Епифанова возглавляет архангельское региональное отделение "СР".

Ранее в список Forbes уже попадал представитель Архангельской области - Андрей Палкин. Недавно он подал на процедуру банкротства из-за накопившихся долгов перед налоговой.