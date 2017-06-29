Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

По данным Forbes, доход Ольги Николаевны составляет 24,53 млн рублей. Она опережает таких знаменитых женщин-политиков, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец и депутаты-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова.
Как известно, Епифанова была создателем и руководителем многопрофильной компании "Шик". В 2009 году была избрана депутатом Архангельского областного собрания, в 2011 и 2016 годах - депутатом Госдумы РФ от "Справедливой России". В последней Думе заняла пост вице-спикера. Также Епифанова возглавляет архангельское региональное отделение "СР".
Ранее в список Forbes уже попадал представитель Архангельской области - Андрей Палкин. Недавно он подал на процедуру банкротства из-за накопившихся долгов перед налоговой.
Зато как Матвиенко выглядит! А ведь она лет на 20 старше Епифановой
Епифанова потратила более 100 млн на выборы. И еще деньги остались. Не пропадёт!
а зачем это Епифановой?
Находясь во власти - воровать легко!
Не похоже что 100 млн.рублей потратила. Выборная компания была более чем скромная.
" В России нынче априори в любой конторе вор на воре. Сидит и вором погоняет во власти вора вор меняет..."
Торгашка, которой плевать на область......И законы она лоббирует для себя, своего кармна и ей подобных. Что хоть один депутат сделал для области??? НИЧЕГО.
Жизнь удалась!