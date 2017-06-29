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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/07/13/51782.html

Политика

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes

Богаче Матвиенко. Ольга Епифанова попала в список Forbes
Вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова попала в список самых высокооплачиваемых женщин во власти, составленный журналом Forbes. Представительница Архангельской области заняла в списке третье место после депутата Госдумы Татьяны Соломатиной и сенатора Людмилы Нарусовой.

По данным Forbes, доход Ольги Николаевны составляет 24,53 млн рублей. Она опережает таких знаменитых женщин-политиков, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вице-премьер Ольга Голодец и депутаты-космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова.

Как известно, Епифанова была создателем и руководителем многопрофильной компании "Шик". В 2009 году была избрана депутатом Архангельского областного собрания, в 2011 и 2016 годах - депутатом Госдумы РФ от "Справедливой России". В последней Думе заняла пост вице-спикера. Также Епифанова возглавляет архангельское региональное отделение "СР". 

Ранее в список Forbes уже попадал представитель Архангельской области - Андрей Палкин. Недавно он подал на процедуру банкротства из-за накопившихся долгов перед налоговой. 

Юрий Севастьянов, Сегодня 13:55

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Комментарии
Гость, сегодня 14:10

Зато как Матвиенко выглядит! А ведь она лет на 20 старше Епифановой

Юра, сегодня 14:12

Епифанова потратила более 100 млн на выборы. И еще деньги остались. Не пропадёт!

Юре, сегодня 15:04

а зачем это Епифановой?

Пенсионер, сегодня 17:55

Находясь во власти - воровать легко!

Юре, сегодня 18:53

Не похоже что 100 млн.рублей потратила. Выборная компания была более чем скромная.

Эзоп, сегодня 20:11

" В России нынче априори в любой конторе вор на воре. Сидит и вором погоняет во власти вора вор меняет..."

Гость, сегодня 20:42

Торгашка, которой плевать на область......И законы она лоббирует для себя, своего кармна и ей подобных. Что хоть один депутат сделал для области??? НИЧЕГО.

Гость, сегодня 22:10

Жизнь удалась!
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