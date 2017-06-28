Виктор Новожилов предложил изменить процесс создания проектов федеральных законов в регионах

В Благовещенске завершилось заседание Парламентской Ассоциации Северо-Запада России и Парламентской Ассоциации Дальний Восток и Забайкалье. Председатель Парламентской Ассоциации Северо-Запада Виктор Новожилов поднял на заседании вопрос о судьбе проектов федеральных законов, направляемых из регионов в госдуму.

По словам Виктора Новожилова, при подготовке законодательных инициатив, предусматривающих расходы из бюджетов разных уровней, субъекты РФпо объективным обстоятельствам обладают ограниченной информацией о финансово-экономических последствиях разработанных ими законопроектов. Поэтому в финансово-экономическом обосновании к законопроекту указывают, как правило, последствия его реализации только в отношении своего региона. Подобная «ограниченность» прогноза дает основание Правительству страны не поддерживать такие законопроекты.

Парламентарии поддержали Виктора Новожилова и приняли обращение в адрес Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Председателя Государственной Думы Вячеслава Володина и Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в котором говорится, что решением проблемы может стать создание трехсторонней группы, в которую вошли бы представители Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства и законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

– Данная группа могла бы осуществлять соответствующий сбор данных, необходимых для подготовки финансово-экономического обоснования, от отраслевых министерств и региональных властей. Такой механизм позволил бы объединить усилия и интересы как законодательных, так и исполнительных органов государственной власти для проведения регионами научно-правового сопровождения законопроекта, анализа финансовых и статистических сведений, которыми обладают федеральные ведомства.

Взаимодействие в формате трехсторонней группы позволит исключить ряд других проблемных вопросов, – сказал в своем выступлении Виктор Новожилов.