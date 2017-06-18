Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Аналитики "Медиалогии" отметили, что Орлова активно цитировали в связи с найденным в регионе самым крупным алмазом в Европе. Губернатор Поморья предложил читателям своей страницы "Вконтакте" придумать гигантскому алмазу имя. В итоге алмаз назвали "Архангел Михаил". К слову, в Архангельске интернет-сообщество живо обсуждало тему с алмазом.
Первое место среди губернаторов-блогеров по данным "Медиалогии" в мае занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем - губернатор Московской области Андрей Воробьев. Среди губернаторов СЗФО в топ-20 вошел, кроме Орлова, лишь врио главы Карелии Артур Парфенчиков (18-е место).
В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 41 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.
так бы работал -(((
Вот это да, активный пользователь сети у нас губернатор!
Если бы еще польза от него какая-нибудь была, а то ведь толку - никакого. В области все хуже и хуже, народ беднеет, а доход губернатора только растет.
Господин Губернатор! В Северодвинске осенью, весной и летом, даже при небольшом дождике, напротив Драмтеатра разливается огромная лужа. В межсезонье тротуар заливается водой от Драмтеатра до ЦУМа. Перекрывает лужа и подход к пешеходному переходу. А это центр города. Игорь Анатольевич! Окажите помощь Северодвинску, пошлите в Северодвинск бригаду дорожников, отремонтировать тротуар, поднять пешеходную часть. Это лужа существует давно. Городские власти сами с этой проблемой справится не могут. Помогите, пожалуйста.
помогииите, пожалуйста… ******************************************************************* в городе два дня подряд лил дождь, сразу несколько месячных норм и никто не утонул, не то что в Москве, где человеческие жертвы подсчитывают. Твоя Лужа, страдалец, завтра высохнет. Начитаются такие БеломорАнала и ноют, ноют… до чего же народ пошел нынче хлипкий! любая временная преграда заставляет их сопли на кулак мотать да о помощи канючить …