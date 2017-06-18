Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Компания "Медиалогия" представила майский рейтинг глав российских регионов, чьи блоги активно цитируются. Впервые в него попал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, занявший 19-ю позицию.

Аналитики "Медиалогии" отметили, что Орлова активно цитировали в связи с найденным в регионе самым крупным алмазом в Европе. Губернатор Поморья предложил читателям своей страницы "Вконтакте" придумать гигантскому алмазу имя. В итоге алмаз назвали "Архангел Михаил". К слову, в Архангельске интернет-сообщество живо обсуждало тему с алмазом.

Первое место среди губернаторов-блогеров по данным "Медиалогии" в мае занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем - губернатор Московской области Андрей Воробьев. Среди губернаторов СЗФО в топ-20 вошел, кроме Орлова, лишь врио главы Карелии Артур Парфенчиков (18-е место).

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 41 200 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.