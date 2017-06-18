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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/06/30/51562.html

Политика

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров

Игорь Орлов попал в двадцатку самых цитируемых губернаторов-блогеров
Компания "Медиалогия" представила майский рейтинг глав российских регионов, чьи блоги активно цитируются. Впервые в него попал губернатор Архангельской области Игорь Орлов, занявший 19-ю позицию.

Аналитики "Медиалогии" отметили, что Орлова активно цитировали в связи с найденным в регионе самым крупным алмазом в Европе. Губернатор Поморья предложил читателям своей страницы "Вконтакте" придумать гигантскому алмазу имя. В итоге алмаз назвали "Архангел Михаил". К слову, в Архангельске интернет-сообщество живо обсуждало тему с алмазом.

Первое место среди губернаторов-блогеров по данным "Медиалогии" в мае занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором - глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем - губернатор Московской области Андрей Воробьев. Среди губернаторов СЗФО в топ-20 вошел, кроме Орлова, лишь врио главы Карелии Артур Парфенчиков (18-е место).

В медиарейтинг вошли главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии». Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 41 200  источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет - СМИ.

Юрий Севастьянов, Сегодня 12:34

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Комментарии
Эх,, сегодня 13:12

так бы работал -(((

Вот, сегодня 14:06

Вот это да, активный пользователь сети у нас губернатор!

Пенсионер, сегодня 14:29

Если бы еще польза от него какая-нибудь была, а то ведь толку - никакого. В области все хуже и хуже, народ беднеет, а доход губернатора только растет.

Северодвинец, сегодня 20:06

Господин Губернатор! В Северодвинске осенью, весной и летом, даже при небольшом дождике, напротив Драмтеатра разливается огромная лужа. В межсезонье тротуар заливается водой от Драмтеатра до ЦУМа. Перекрывает лужа и подход к пешеходному переходу. А это центр города. Игорь Анатольевич! Окажите помощь Северодвинску, пошлите в Северодвинск бригаду дорожников, отремонтировать тротуар, поднять пешеходную часть. Это лужа существует давно. Городские власти сами с этой проблемой справится не могут. Помогите, пожалуйста.

Эсквайр, сегодня 21:02

помогииите, пожалуйста… ******************************************************************* в городе два дня подряд лил дождь, сразу несколько месячных норм и никто не утонул, не то что в Москве, где человеческие жертвы подсчитывают. Твоя Лужа, страдалец, завтра высохнет. Начитаются такие БеломорАнала и ноют, ноют… до чего же народ пошел нынче хлипкий! любая временная преграда заставляет их сопли на кулак мотать да о помощи канючить …

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