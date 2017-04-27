Рейтинг: колоритные депутаты Архангельской области

«Двина-Информ» продолжает серию депутатских рейтингов областного Собрания. Ранее мы рассказали про «говорящие головы» и «невидимок». Сегодня же в наш рейтинг включены колоритные или знаковые народные избранники.

Колоритные, - не значит речистые или заметные. Скорее, тут нужно говорить о длительности пребывания данных депутатов в парламенте, их влиятельности и, соответственно, о народном признании. Таких в нынешнем составе облсобрания совсем немного, из 62 человек не наберется и десяти. Но все-таки они есть.

Самым колоритным и «долгоиграющим» депутатом, безусловно, является Евгений Ухин. Во-первых, он самый старый (не в смысле возраста, а в смысле работы в парламенте – работает пять созывов). Во-вторых, Ухин из информационного поля не выпадает, причем, иногда привлекает внимание уже не как депутат, а как неутомимый общественник. Атаман, спортсмен, мастер крылатых выражений. Хоть и говорит немного, но всегда образно. Непонятно, как он столько лет умудряется избираться в депутаты, хотя за это время неоднократно менял партийную принадлежность. Рассказывают, что Ухин частенько гуляет по городу с собакой бойцовской породы. Он и сам боец, - шутка ли, столько раз быть избранным?

Изберут ли Евгения Вадимовича в новый созыв – большой вопрос. Иногда возникает ощущение, что он, как вождь ЛДПР Владимир Жириновский, к слову, тоже парламентский старожил, народу поднадоел. С другой стороны, на смену подобным «крупнокалиберным» политикам пришло «не весть что». А значит, может еще и поборется «поморский атаман». Если сам еще не устал.

Второе место по колоритности занимает лидер местной КПРФ Александр Новиков. Несмотря на почтенный возраст, Александр Владимирович еще «дает прикурить» своим молодым коллегам. Можно подумать, что он во фракции коммунистов единственный (остальных не видно – не слышно). Зато баритон Новикова можно услышать на каждой депутатской сессии. Да и на митингах еще иногда что-то кричит в микрофон (правда, уже реже, чем во времена Михальчука). К слову, баритон Новикова хорош и в плане исполнения эстрадных песен: дамы особенно любят. И снова, как в случае с Ухиным, возникает вопрос – будет ли Новиков в новом созыве облсобрания? Наверное, если здоровье и силы позволят, то поборется. Но не пора ли, перефразирую советскую песню, дать дорогу молодым?

На третьем месте по колоритности и значимости расположился бизнесмен Эрнест Белокоровин. Тоже яркий, тоже речистый и тоже опытный. В Архангельске все знают, кто такой Эрнест Анатольевич и что за бизнес ведет. Можно сказать ответственно – народный депутат. Умеет подхватить идею и сделать на ней хороший пиар (как в случае с сокращением депутатского корпуса). Белокоровин веса в нынешнем созыве облсобрания не потерял, ему могут позавидовать даже официальные руководители облсобрания. В 2008 году у Белокоровина были все шансы стать мэром Архангельска, но он решил пойти министром в правительство Михальчука. А еще через четыре года с предвыборной гонки его сняли из-за бракованных подписей. Думается нам, что Эрнест Анатольевич в парламенте засиделся, - масштаб-то шире.

Четвертое место мы отдали Александру Дятлову, пожалуй, одному из самых узнаваемых депутатов. Он, как и Эрнест Белокоровин, не смог пробиться в исполнительную власть (очень хотел быть мэром Северодвинска, но…) Дятлов – неплохой лоббист, в нынешнем созыве представляет интересы лесной отрасли. Слово Александра Владимировича на сессиях всегда звучит веско. Может покритиковать министра или чиновника из правительства, задать неудобный вопрос. Некоторые эксперты считают, что Дятлов любит пиариться. Наверное, это так. Но и пиариться, как известно, надо уметь: некоторые депутаты пыжатся-пыжатся, а вместо симпатий избирателей получают в лучшем случае издевательские остроты в свой адрес. Попадет ли наш герой в новый созыв или все-таки отважится побороться за главное кресло в Северодвинске? В любом случае, не пропадет.

На пятом месте лидер фракции «Единая Россия» бизнесмен Сергей Моисеев. Весьма странная и неоднозначная личность. Мог бы, как и Белокоровин, стать мэром Архангельска, но из борьбы внезапно выбыл, сговорившись с областной властью. Неплохо заработал как бизнесмен (по данным декларации, имеет домик во Франции), но при этом зачем-то продолжает заниматься политикой в Архангельске. Побывал во главе регионального отделения «Единой России», теперь руководит фракцией. Говорит на сессиях, в отличие от коллег-сампоиарщиков, мало, сухо, по делу. Такое чувство, что законотворчество его тяготит. Думаем, что мечтал бы подняться повыше. Но, как и его коллеги Ухин, Белокоровин и Дятлов, вот уже который созыв заседает в областном собрании.

Шестое место мы отдали «политическом аксакалу» Виталию Фортыгину. Этот человек, кажется, знает в областном собрании все входы и выходы, причем, как в прямом, так и в переносном смысле. Шутка ли, 12 лет был спикером, а за это время в области сменилось четыре губернатора. Кстати, со всеми Виталий Сергеевич умел находить общий язык. Талант сродни Анастасу Микояну, про которого в шутку говорили, что он в дождь может пройти между струй. Вот и сейчас Фортыгин оказался востребован – возглавил региональное отделение «Единой России». В облсобрании его голос очень весом, такое чувство, что он де-факто продолжает его возглавлять. Спикер Виктор Новожилов на его фоне смотрится формальным руководителем. Кроме того, Виталий Сергеевич – известный мастер компромиссов и дипломатических переговоров. Качество для политика неплохое. Одно удручает – народ Архангельской области ждет появления новых фигур на шахматно-политической доске. А их нет. То ли «мастодонты» не пускают, то ли они и вовсе у нас не рождаются…

Седьмое место в нашем рейтинге занимает единственная женщина – Надежда Виноградова. Вообще, женщины в нынешнем созыве отчего-то не так активны, как раньше. Мы еще помним Елену Вторыгину, Ольгу Епифанову и Надежду Павловскую. Надежда Ивановна на сегодня единственный депутат, который может доходчиво рассказать о сложных бюджетных процессах. При этом, официально состоит во фракции КПРФ (правда, в ее риторике мало коммунистического). Представляет группу компаний «Титан», которая на сегодня является примером удачного бизнеса в экономически проблемной Архангельской области. К слову, оба раза Надежда Виноградова выигрывала выборы в сложном городском одномандатном округе Архангельска, где у нее были серьезные конкуренты. Так что, весьма влиятельная и популярная дама. Возможно, в новый созыв тоже попадет.

Таким был наш третий депутатский рейтинг. Возможно, «Двина-Информ» подберется и к городской Думе Архангельска. Там тоже есть, о чем поразмышлять.

Ранее на эту тему: Депутаты-невидимки Архангельского облсобрания

Парламентский рейтинг: «Говорящие головы» с площади Ленина