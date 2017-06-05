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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/06/22/51412.html

Общество, Экономика, Политика

Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»

Архангельск прошёл во второй тур конкурса «Бюджет для граждан»
Администрация города представила на нём проект «Путеводитель по бюджету».

Ежегодный открытый публичный конкурс проектов по представлению бюджета для граждан проводится Финансовым университетом совместно с федеральным минфином и экспертным советом при правительстве РФ.

Конкурс проводится в два тура отдельно среди физических и юридических лиц.

Первый тур - предварительный отбор и проводится он по правилам открытого конкурса.

Второй тур проводится по правилам закрытого конкурса, и в нём определяются победители конкурса - по оценкам конкурсных проектов по каждой номинации.

По результатам первого тура конкурса 44 проекта продолжат участие в конкурсе в рамках номинации «Лучший проект бюджета для граждан», среди которых проект департамента финансов адинистрации Архангельск «Путеводитель по бюджету».

- Путеводитель по бюджету предназначен для развития способности граждан понимать и анализировать информацию о муниципальных финансах, в нем подробно рассказывается об особенностях бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Архангельск», а также объясняется, что скрывается за сложным и многогранным понятием «бюджет», - пояснила директор департамента финансов Мария Новоселова.

В путеводителе по бюджету разъясняются основные доходные источники бюджетов и направления расходования бюджетных средств, раскрывается специфика местных бюджетов, рассказывается о составлении городского бюджета, его рассмотрении и утверждении, последующем исполнении и формировании бюджетной отчетности.

Второй тур конкурса 2017 года пройдёт в период с 1 июля по 1 августа.

Награждение победителей конкурса приурочено к празднованию Дня финансиста 8 сентября и традиционно проводится в минфине РФ в рамках Московского финансового форума.

Ознакомиться с Путеводителем по бюджету можно пройдя по ссылке.

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