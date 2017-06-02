"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве

Снова возник на горизонте печально известный бывший вице-мэр и "главный строитель" Архангельска Юрий Шаулов. Чиновник, которого правоохранительные органы подозревают в хищении 119 миллионов бюджетных рублей, просит политического убежища на Украине.

Сайт Strana.ua сегодня сообщает: "Как стало известно из реестра судебных решений, бывший министр строительства Мурманской области и заместитель мэра Архангельска Юрий Шаулов просит предоставить ему убежище в Украине. В качестве основания для этого он предоставил документы о службе в полке Национальной гвардии "Азов". Ранее Шаулов уже объявлялся на Украине и даже давал через скайп интервью архангельским журналистам. В частности, он пытался разоблачать своего бывшего начальника - мэра Архангельска в 2008-2015 гг. Виктора Павленко.

Шаулов появился в Архангельске весной 2008 года вслед за назначением к нам губернатором Ильи Михальчука. Ходили упорные слухи, что он являлся его племянником. 19 октября 2009 года следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления вынесено постановление о привлечении Юрия Шаулова в качестве обвиняемого в совершении мошенничества, в результате которого более 90 миллионов рублей, выделенных по городской целевой программе строительства социального жилья, было похищено. Фигурировала и другая сумма - 119 миллионов.

19 ноября 2009 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Юрия Шаулова меры пресечения в виде заключения под стражу. Принято решение об объявлении Шаулова, скрывающегося от органов следствия, в международный розыск.