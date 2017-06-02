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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/06/18/51347.html

Политика

"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве

"Племянник" Михальчука Шаулов просит убежища в Киеве
Снова возник на горизонте печально известный бывший вице-мэр и "главный строитель" Архангельска Юрий Шаулов. Чиновник, которого правоохранительные органы подозревают в хищении 119 миллионов бюджетных рублей, просит политического убежища на Украине.

Сайт Strana.ua сегодня сообщает: "Как стало известно из реестра судебных решений, бывший министр строительства Мурманской области и заместитель мэра Архангельска Юрий Шаулов просит предоставить ему убежище в Украине. В качестве основания для этого он предоставил документы о службе в полке Национальной гвардии "Азов". Ранее Шаулов уже объявлялся на Украине и даже давал через скайп интервью архангельским журналистам. В частности, он пытался разоблачать своего бывшего начальника - мэра Архангельска в 2008-2015 гг. Виктора Павленко.

Шаулов появился в Архангельске весной 2008 года вслед за назначением к нам губернатором Ильи Михальчука. Ходили упорные слухи, что он являлся его племянником. 19 октября 2009 года следователем отдела по расследованию особо важных дел следственного управления вынесено постановление о привлечении Юрия Шаулова в качестве обвиняемого в совершении мошенничества, в результате которого более 90 миллионов рублей, выделенных по городской целевой программе строительства социального жилья, было похищено. Фигурировала и другая сумма - 119 миллионов. 

19 ноября 2009 года суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Юрия Шаулова меры пресечения в виде заключения под стражу. Принято решение об объявлении Шаулова, скрывающегося от органов следствия, в международный розыск.

Юрий Севастьянов, Вчера 18:15

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Комментарии
Эсквайр, вчера 19:33

Севастьянову - служат в ПОЛКУ, а не в полке. Учи русский язык, дядя, коль взялся за перо ...

Пенсионер, вчера 21:47

Вор должен сидеть в тюрьме!

Диего , вчера 22:50

Мой лучик солнца озорной, Я так хочу побыть с тобой. Увидеть твой небесный взгляд, Почувствовать твой аромат. Хочу любить тебя всегда, Всю жизнь, какой бы ни была. Хочу идти с тобой вперед Пока нас ангел не заберет.

Эсквайр, вчера 23:51

… ув. Диего, Вы смотритесь здесь инородным телом, лирика на ДИ не приветствуется… Здесь все сухо, скудно на эмоции и преобладает казенный язык бюрократов… Скука, короче и тошниловка!
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