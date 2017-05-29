Источник: агентство по печати и СМИ разделят

В ближайшее время в структуре правительства Архангельской области произойдут изменения. Планируется реформирование одного из ключевых ведомств – Агентства по печати и СМИ.

Как сообщил «Двине-Информ» осведомленный источник в правительстве региона, постановление будет опубликовано завтра. «Вместо агентства по печати и СМИ будет две структуры. Первая – условно назовем ее «департамент пресс-службы» будет отвечать за медиа-планирование. Вторая – объединит все районки в единый подведомственный условный издательский дом». Как отмечают наблюдатели, подобная практика ранее была введена в Вологодской области.

Пока не совсем ясно, как будут взаимодействовать новые структуры друг с другом, кто будет заниматься закупками (есть версия, что вместо госконтрактов введут систему грантов на конкретные проекты в СМИ). Скорее всего, департамент пресс-службы уже не будет подчиняться напрямую губернатору, как это было с агентством по печати, а будет уведен под кого-то из замов. Естественно, процесс реформирования будет, скорее всего, не быстрым, а поэтапным.

Стоит отметить, что Агентство по печати и СМИ было создано в Архангельске на основе двух ведомств – департамента СМИ и общественных связей и управления по печати и информации. Первое отвечало за пиар и работу со СМИ, а второе – за работу всех подведомственных учреждений, в том числе районных газет.