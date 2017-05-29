Источник: агентство по печати и СМИ разделят

Как сообщил «Двине-Информ» осведомленный источник в правительстве региона, постановление будет опубликовано завтра. «Вместо агентства по печати и СМИ будет две структуры. Первая – условно назовем ее «департамент пресс-службы» будет отвечать за медиа-планирование. Вторая – объединит все районки в единый подведомственный условный издательский дом». Как отмечают наблюдатели, подобная практика ранее была введена в Вологодской области.
Пока не совсем ясно, как будут взаимодействовать новые структуры друг с другом, кто будет заниматься закупками (есть версия, что вместо госконтрактов введут систему грантов на конкретные проекты в СМИ). Скорее всего, департамент пресс-службы уже не будет подчиняться напрямую губернатору, как это было с агентством по печати, а будет уведен под кого-то из замов. Естественно, процесс реформирования будет, скорее всего, не быстрым, а поэтапным.
Стоит отметить, что Агентство по печати и СМИ было создано в Архангельске на основе двух ведомств – департамента СМИ и общественных связей и управления по печати и информации. Первое отвечало за пиар и работу со СМИ, а второе – за работу всех подведомственных учреждений, в том числе районных газет.
Интересно, когда Агентство по печати и СМИ стало одним из ключевых ведомств? Видимо Правительству региона уже совсем нечем заняться. Арктика и Питерский форум прошли, результатов (договоров, контрактов) - большой НОЛЬ. Сегодня спать не будут, ведь завтра Путин отвечает на вопросы и проблемы россиян. А если какая правда выскочит о регионе?
Думаю, что данная оптимизация не зря, давно пора сделать отдельное ведомство по пиару.
имитация работы только и ссего
Вернулись к старому и проверенному... тому, что было при Ефремове. Осталось найти второго Михалыча... или вернуть старого
каждый должен заниматься своим разделом ..хорошо, что разделают
Ну, а почему бы и нет? Какая разница, в одном здании они будут сидеть или в разных
эффективнее будет работа)
не зря разделяют, так работать будет проще и каждый будет выполнять ряд своих определённых задач
ну еще бы, медиапланирование и районки как-то вообще не вяжутся вместе
собирают, разделяют какая разница?
будет отдельно газета отдельно печать D:
вы к тому что холдинг Снежко возглавит? А г-н Морозов просто не в курсе что управления по печати и информации входило в состав департамента СМИ и общественных связей...
вот новость-то!
и что поморяне оживились забор ДИ выдал невесть откуда взятую сплетню да и кроме пиара блв-бла - бла других проблем в крае нет нищета и бесправие вот это серьезно а пиар- пена- муть