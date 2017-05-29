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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/06/14/51288.html

Политика

Источник: агентство по печати и СМИ разделят

Источник: агентство по печати и СМИ разделят
В ближайшее время в структуре правительства Архангельской области произойдут изменения. Планируется реформирование одного из ключевых ведомств – Агентства по печати и СМИ.

Как сообщил «Двине-Информ» осведомленный источник в правительстве региона, постановление будет опубликовано завтра. «Вместо агентства по печати и СМИ будет две структуры. Первая – условно назовем ее «департамент пресс-службы» будет отвечать за медиа-планирование. Вторая – объединит все районки в единый подведомственный условный издательский дом». Как отмечают наблюдатели, подобная практика ранее была введена в Вологодской области.

Пока не совсем ясно, как будут взаимодействовать новые структуры друг с другом, кто будет заниматься закупками (есть версия, что вместо госконтрактов введут систему грантов на конкретные проекты в СМИ). Скорее всего, департамент пресс-службы уже не будет подчиняться напрямую губернатору, как это было с агентством по печати, а будет уведен под кого-то из замов. Естественно, процесс реформирования будет, скорее всего, не быстрым, а поэтапным.

Стоит отметить, что Агентство по печати и СМИ было создано в Архангельске на основе двух ведомств – департамента СМИ и общественных связей и управления по печати и информации. Первое отвечало за пиар и работу со СМИ, а второе – за работу всех подведомственных учреждений, в том числе районных газет. 

Юрий Севастьянов, Вчера 16:10

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Комментарии
гражданин, вчера 16:59

Интересно, когда Агентство по печати и СМИ стало одним из ключевых ведомств? Видимо Правительству региона уже совсем нечем заняться. Арктика и Питерский форум прошли, результатов (договоров, контрактов) - большой НОЛЬ. Сегодня спать не будут, ведь завтра Путин отвечает на вопросы и проблемы россиян. А если какая правда выскочит о регионе?

Оптимизатор , вчера 17:06

Думаю, что данная оптимизация не зря, давно пора сделать отдельное ведомство по пиару.

vlad1950, вчера 17:10

имитация работы только и ссего

Гленн, вчера 17:16

Вернулись к старому и проверенному... тому, что было при Ефремове. Осталось найти второго Михалыча... или вернуть старого

Гость, вчера 17:19

каждый должен заниматься своим разделом ..хорошо, что разделают

я, вчера 17:19

Ну, а почему бы и нет? Какая разница, в одном здании они будут сидеть или в разных

Гость, вчера 17:21

эффективнее будет работа)

Крис, вчера 17:22

не зря разделяют, так работать будет проще и каждый будет выполнять ряд своих определённых задач

Мария, вчера 17:22

ну еще бы, медиапланирование и районки как-то вообще не вяжутся вместе

Рыжик, вчера 17:24

собирают, разделяют какая разница?

Нелли, вчера 17:25

будет отдельно газета отдельно печать D:

Глену, вчера 22:33

вы к тому что холдинг Снежко возглавит? А г-н Морозов просто не в курсе что управления по печати и информации входило в состав департамента СМИ и общественных связей...

Гость, сегодня 11:52

вот новость-то!

vlad1950, сегодня 19:08

и что поморяне оживились забор ДИ выдал невесть откуда взятую сплетню да и кроме пиара блв-бла - бла других проблем в крае нет нищета и бесправие вот это серьезно а пиар- пена- муть
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