Северодвинск готовится к смене власти

Нынешней осенью заканчиваются полномочия мэра города корабелов Михаила Гмырина и очередного созыва Северодвинского горсовета. Эксперты отмечают, что второй по величине город области ждет фактическая смена власти.

Как известно, Михаил Гмырин дважды избирался на пост мэра города. В первый раз он выиграл выборы весной 2009 года, второй – в сентябре 2013-го. Михаил Аркадьевич сменил на посту градоначальника Александра Беляева, ушедшего по договоренности с тогдашним губернатором Михальчуком в правительство Архангельской области. Говорят, что Илья Филиппович не очень хотел видеть во главе Северодвинска достаточно яркого и независимого политика. К тому же, Беляев был мэром уже три срока подряд, руководя городом в самый сложный его период. Так или иначе, не без посредничества Михальчука, в городе корабелов произошла смена мэра.

Вместо Беляева горожане выбрали депутата областного собрания двух созывов, главу профкома «Звездочки» 50-летнего Михаила Гмырина. Можно поставить под сомнение честность выборов 2009 и 2013 года (как известно, самые серьезные противники Михаила Аркадьевича вроде областного депутата Александра Дятлова внезапно отказывались от борьбы), но факт остается фактом – Гмырин в течение восьми лет руководил муниципалитетом. Однако в новых условиях, с отменой прямых выборов мэров, положение северодвинского мэра весьма непростое. Опрошенные «Двиной-Информ» эксперты отмечают, что в этом году в городе появится новый руководитель. А Гмырину уготована декоративная роль спикера горсовета нового созыва.

Кстати, о горсовете. Если раньше он состоял из 26 депутатов, одна половина которых избиралась по партийным спискам, а другая - по одномандатным округам, то в новом созыве число депутатов сократится. Учитывая протестность северодвинского электората, можно сделать вывод, что «Единой России» будет непросто получить большинство. Однако к борьбе уже подключились популярные фигуры вроде упомянутого выше Дятлова. Он уже сколотил достаточно интересную команду, которая выдвинулась в горсовет. Если у Дятлова получится, то он сможет фактически контролировать работу представительного органа. В том числе, решать вопрос с новым спикером. И тут мы снова вспоминаем об «уходящей натуре» - Михаиле Аркадьевиче Гмырине.

Главный редактор северодвинского портала «Белокорканал» Андрей Рудалев убежден, что Гмырин может стать новым спикером. «Хочешь-не хочешь, но Михаилу Гмырину придется сменить сферу деятельности и должность. Сенаторское кресло занято, от правительства области, надо понимать, заманчивых предложений нет, поэтому единственный вариант, чтобы остаться в местной политике, идти в горсовет и становиться там председателем. Мэр уже принял участие в праймериз «Единой России», одержал там победу на своем округе. Впрочем, конкурентов у него не было. Дорога в депутаты горсовет открыта, но вот с вопросом председательства возникают много «но». Судя по всему, в этот раз выборная кампания в местный горсовет будет бойкой и напряженной. Прошедшие праймериз это показали. Новость этого политического сезона состоит в том, что «Севмаш» выставил большую группу своих представителей, с ним объединилась команда депутата облСобрания Александра Дятлова, которая традиционно имеет большие рейтинги в северодвинских кварталах. Если эта объединенная сила пройдет в горсовет, то может смешать все карты Михаилу Гмырину, которому, чтобы стать спикером необходимо 13 своих верных голосов. Пока же никто не заявляет себя в качестве команды Гмырина, да и во время праймериз ему пришлось просидеть в пустом зале, никто из горожан не пришел послушать».

Рудалев также считает, что между Гмыриным и областной властью может возникнуть конфликт интересов. «В должности спикера Михаил Аркадьевич будет пытаться заполучить рычаги влияния на будущего главу города, если не сделать его ручным, то сделать так, чтобы тот работал с оглядкой. С другой стороны, смысл реформы местного самоуправления в регионе заключался в том, чтобы глава города подчинялся губернатору. Как эту ситуация будут разруливать, пока не понятно. Но есть ощущение, что в региональном правительстве не очень расстроятся, если Михаил Аркадьевич уйдет с политической арены. Сам он, конечно, мечтает о большем, чем формальный пост спикера горсовета. Мечта – победоносно войти в областное Собрание и стать там председателем».

С Андреем Рудалевым сложно не согласиться. Предшественник Гмырина Александр Беляев, как мы уже писали, отказался от притязаний на новый срок после предложения возглавить областное министерство регионального развития. У Михаила Аркадьевича, говорят, неплохие подвязки в Москве, что может гарантировать ему безбрежное политическое будущее. Как минимум – спикер горсовета с функцией принятия части решений за нового главу города. Как максимум – должность в федеральной структуре или в региональном правительстве. Можно провести уместную аналогию с экс-мэром Архангельска Виктором Павленко, получившим в обмен на лояльность «сладкий» пост члена Совета Федерации. Но, в отличие от Павленко, Гмырин не представляет серьезной угрозы губернатору Игорю Орлову. Тогда зачем ему предлагать хорошие посты?

Критики Гмырина отмечают, что Северодвинск за годы его руководства превратился в этакое захолустье. Многие отлично помнят, каким он был в советские годы, да и при Беляеве, несмотря на кризис, он оставался самодостаточным. Сегодня в городе не развивается жилищное строительство, фактически загублен муниципальный транспорт, а население не загибается только по причине стабильной работы оборонных предприятий. Есть оборонзаказ – город живет. Но все мы помним, что было, когда Севмаш, Звездочка и Арктика дышали на ладан в 90-е…

Другая тема: кто сменит Гмырина. Часто звучит фамилия министра образования и науки Игоря Скубенко, который сделал управленческую карьеру в Северодвинске. Очень хотел бы возглавить город и Александр Дятлов, но в новых условиях, при отсутствии выборов, для него этот пост может стать сильно ограниченным. Возможно, главой назначат кого-то из команды нынешнего мэра, но явный фаворит пока не прослеживается. Если провести аналогию с Архангельском, то областная власть, скорее всего, хочет видеть во главе Северодвинска лояльного хозяйственника без политических амбиций. Так или иначе, скоро эта интрига разрешится.

Вопрос, который все чаще задают себе жители Архангельской области: а может быть, стоит вернуть прямые выборы мэров? Ведь пока новая система утверждения глав муниципалитетов не показала положительного результата. А шишки в сторону губернатора и областной власти уже летят. Раз не избраны, а назначены, значит, виноваты уже не избиратели и низкая явка…