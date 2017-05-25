Телеканал РЕН ТВ выпустил новый документальный проект «Либералам — черным налом»-2, посвященный активисту и опозиционеру Алексею Навальному.

Десятки миллионов долларов на счетах, дома за границей, личная охрана, водители и даже фотографы, всё это они получили якобы за борьбу с коррупцией. На чьи деньги существует фонд безработного активиста Алексея Навального? Все секреты благополучия российских либералов, на что им выделяют миллионы и как работает их чёрная касса? Как они умудряются замечать соринки у других, скрывая брёвна у себя? Зачем западным спонсорам продвижение нужных людей среди молодёжи и как с помощью вливаний в промо-акции наши дети становятся послушными пешками в игре за Россию?

Смотрите сегодня на РЕН ТВ в 19.45.