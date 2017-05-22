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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/30/51009.html
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«Единая Россия» завершила предварительное голосование
Вчера в Архангельском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования, которое состоялось в городах и районах области.
Организация предварительного голосования – уставная норма партии. Таким образом, все кандидаты в представительные органы муниципальных образований, претендующие на участие в выборах от «Единой России» сначала проходят своеобразное сито народного доверия. Затем при успешном прохождении процедуры могут быть поддержаны партией на выборах 10 сентября этого года.
В результате на 328 мандатов свои кандидатуры выдвинули 519 участников предварительного голосования. Таким образом, количество участников превысило количество мандатов в полтора раза.
Секретарь Архангельского регионального отделения партии Виталий Фортыгин считает этот факт показательным.
- Это важный показатель нашей работы, так как при проведении открытых моделей необходимо обеспечить реальную конкуренцию среди участников и возможность выбора для населения, - отметил Виталий Фортыгин.
Из 519 участников предварительного голосования 233 (45%) являются членами партии, 120 (23%) – сторонниками, 166 (32%) – беспартийными. Вновь приняли участие в предварительном голосовании 172 человека (33%). Общее количество площадок для голосования – 43. Общее количество выборщиков, принявших участие в предварительном голосовании – 7566 человек.
Максимальная явка выборщиков была зафиксирована при проведении предварительного голосования по второй модели в Северодвинске (4750 избирателей) и Новодвинске (1240 человек).
Наибольшая явка выборщиков при проведении предварительного голосования по третьей модели зафиксирована в Вельском районе (255 избирателей), Коношском районе (195 избирателей) и Онежском районе (192 избирателя).
- Таким образом, механизм предварительного голосования вызывает интерес у активных граждан, которые хотят участвовать общественно-политической жизни и планируют свое участие в избирательных кампаниях, - отметил лидер архангельских единороссов.
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