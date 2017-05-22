Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Обнародован Национальный рейтинг мэров городов России за апрель-май 2017 года. Глава Архангельска Игорь Годзиш расположился на 61-месте из 88.

Интересно, что архангельский градоначальник на 5 пунктов опередил креативного мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана - тот занял всего лишь 66 место. Это при том, что Ройзман собрался идти на выборы губернатора Свердловской области.

Эксперты "Двины-Информ" считают тот факт, что Годзиша оценили лучше Ройзмана вовсе не победой нашего главы. Скорее всего, Игорь Викторович является меньшим раздражителем, чем его екатеринбургский коллега. Кстати, Ройзман, в отличие от Годзиша, избран прямым голосованием.

Первые места рейтинга мэров заняли мэр Белгорода Константин Полежаев, глава Салехарда Иван Кононенко и мэр Москвы Сергей Собянин. На последнем, 88-м месте мэр Омска Вячеслав Двораковский.

Объектами рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.