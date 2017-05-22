Новости дня

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

В Северодвинске мальчик попал в реанимацию с ожогами. Нападение или собственная неосторожность?

В областном центре продолжается ремонт дорог

В Архангельске задержан молодой человек с признаками наркотического опьянения

Мобильная версия 16+

Понедельник, 29 мая, 23:39

Ваш регион: Все Поморье

Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/29/50990.html

Политика

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров

Годзиш работает лучше Ройзмана. Обнародован очередной рейтинг мэров
Обнародован Национальный рейтинг мэров городов России за апрель-май 2017 года. Глава Архангельска Игорь Годзиш расположился на 61-месте из 88.

Интересно, что архангельский градоначальник на 5 пунктов опередил креативного мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана - тот занял всего лишь 66 место. Это при том, что Ройзман собрался идти на выборы губернатора Свердловской области.

Эксперты "Двины-Информ" считают тот факт, что Годзиша оценили лучше Ройзмана вовсе не победой нашего главы. Скорее всего, Игорь Викторович является меньшим раздражителем, чем его екатеринбургский коллега. Кстати, Ройзман, в отличие от Годзиша, избран прямым голосованием.

Первые места рейтинга мэров заняли мэр Белгорода Константин Полежаев, глава Салехарда Иван Кононенко и мэр Москвы Сергей Собянин. На последнем, 88-м  месте мэр Омска Вячеслав Двораковский. 

Объектами рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти.

В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Юрий Севастьянов, Сегодня 14:20

Нашли ошибку? Выделите текст,
нажмите ctrl+enter и отправьте ее нам.

Комментарии
Гость, сегодня 17:30

Депутат Госдумы Валерий Газзаев, посетив Северодвинск, пришел в ужас от состояния школьных полей. Поля не просто плохи, они травмоопасны. Дети в опасности.

Ярик, сегодня 18:12

годзиш пустое место

зализ, сегодня 22:35

Морозову засчитан

Скунсу, сегодня 23:22

Лижи дальше Павленко. тебе там засчитано все
Ваше мнение

Ваше имя:

Эл. почта:

Комментарий:

Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает следующие правила:

  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц;
  • Употребление нецензурных слов и брани;
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия;
  • Спам и реклама других сайтов.
Главное

Самолёт авиакомпании "Россия" назвали именем АрхангельскаСегодня 13:46

Отопительный сезон в Архангельске закончится 31 маяСегодня 13:34
4 комментария

Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом Сегодня 12:09
4 комментария

Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на МарсеСегодня 11:21
1 комментарий

80 лучших людей Архангельской области: Владимир ЛосевВчера 09:30
12 комментариев

Политика

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями Сегодня 12:21
1 комментарий

«Единая Россия» мобилизует свои рядыСегодня 11:58

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко25 мая 2017 11:12
49 комментариев

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области24 мая 2017 13:37
19 комментариев

У Игоря Годзиша появился добрый заместитель22 мая 2017 16:14
32 комментария

Ещё

Фотографии

Видео

Интервью

Архив материалов
Опрос
Как вы думаете, будет ли в Архангельске теплое лето?
Результаты
Новости рубрик

В областном центре продолжается ремонт дорог

Одиннадцатиклассники Поморья сдают ЕГЭ по географии и информатике

Самолёт авиакомпании "Россия" назвали именем Архангельска

Отопительный сезон в Архангельске закончится 31 мая

Участники экспедиции на теплоходе "Андрей Осипов" вернулись в Архангельск

В КРАО прошел день открытых дверей

«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями

В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³

Северные пчеловоды предлагают правильный мёд

Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме

Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

«Единая Россия» мобилизует свои ряды

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

В Северодвинске мальчик попал в реанимацию с ожогами. Нападение или собственная неосторожность?

В Архангельске задержан молодой человек с признаками наркотического опьянения

Пропавшая в округе Варавино-Фактория девочка найдена

Спасатели Северодвинска сняли мальчика с трансформаторной будки

В Котласском районе в аварии пострадали два маленьких ребенка

Спортсмен из Архангельской области Владимир Гришаев стал чемпионом мира по пауэрлифтингу

Александр Насонов вступил в ряды «Водника»

В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Архангельске соревновались юные футболисты

В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола

В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи

Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг

В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"

В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.

"Тайбола" в этом году вновь обещает удивить
Свидетельство Эл № ФС77-47145 от 03 ноября 2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.

Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.

При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.

Система Orphus

 Электронное периодическое издание «Двина-Информ», © 2003—2017

163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
эл. почта: info@dvinainform.ru

Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
Коммерческий отдел: (8182) 47-08-59, 47-07-96

Мобильная версия
Сделано в Artil.ru