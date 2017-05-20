Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями

В 2017 году в бюджете страны по инициативе партии «Единая Россия» предусмотрено 20 миллиардов рублей на реализацию партийного проекта «Городская среда». Проект направлен на поэтапное обустройство и приведение в порядок дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха.

- Повышение удовлетворенности жителей качеством городской среды стало одним из приоритетов партии «Единая Россия», – считает секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Виталий Фортыгин. Таким образом, партия выполняет свои предвыборные обязательства.





На благоустройство наш регион получил 263 млн рублей из федерального бюджета. Плюс софинансирование из областного и муниципальных бюджетов.





- При анализе наказов избирателей полученных партией «Единая Россия» выяснилось, что чаще всего люди просят благоустроить дворы и улицы. В местных бюджетах на это не хватает средств. Федеральная программа рассчитана на пять лет и будет действовать до 2022 года, - сообщил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности Вадим Дудников.





В программу работ в рамках проекта «Городская среда» вошли дворы, расположенные в Архангельске, Коряжме, Котласе, Мирном, Новодвинске, Северодвинске, Вельском, Верхнетоемском, Вилегодском, Виноградовском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Ленском, Лешуконском, Мезенском, Няндомском, Онежском, Пинежском, Плесецком, Приморском, Устьянском, Холмогорском и Шенкурском районах.





В столице Поморья участниками проекта стали дворовые территории по следующим адресам: Аэропорт, д. 7, 9; ул. Красных партизан, д. 16, д. 16, к. 1, д. 18, 20, 22; ул. Гагарина, 14, к. 2; ул. Гагарина, 2; ул. Штурманская, 3; ул. Штурманская, 10; ул. Ф. Шубина, 20; ул. Советская, 19, к. 1; ул. Попова, д. 15; пр. Никольский, д.32, к.1; ул. Советская, 7, к. 1; ул. Галушина, д. 26, д. 28; ул. Буденного, д. 7; ул. Буденного, д. 10; ул. Школьная, д. 86; ул. Воронина, д. 43, к. 1., ул. Тимме, 4.





Приведут в порядок территории общего пользования – проспект Чумбарова-Лучинского и сквер у КЦ «Северный». В администрации Архангельска работает общественный совет, который активно занимается с обращениями граждан и определяет первоочередность ремонтов дворов и территорий