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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/29/50978.html

Политика

«Единая Россия» мобилизует свои ряды

«Единая Россия» мобилизует свои ряды
Архангельское Региональное отделение партии «Единая Россия» в январе этого года объявило о проведении конкурса среди первичных партийных организаций Таким образом, партия предполагает проверить и повысить эффективность деятельности первичных отделений, усилить их вовлеченность в партийные и общественно-политические мероприятия, в жизнь своих городов и районов, больших и малых поселений.

-  Наши первичные организации в поселениях ближе всех к людям, и для нас важно, чтобы члены нашей партии чувствовали себя ответственными за дела в своем поселении или районе, и были готовы участвовать в разных уровнях выборов, - рассказал секретарь Архангельского регионального политсовета партии Виталий Фортыгин.  

Участвовать в конкурсе могут все первичные отделения из 25 местных отделений Архангельского Регионального отделения Партии, созданные до 1 августа 2017 года.
На первом этапе – не позднее 15 сентября 2017 года первичные отделения Партии представляют в местную комиссию материалы о своей деятельности за период с 1 января по 10 сентября 2017 года.

Региональная комиссия в срок до 1 декабря 2017 года проведет по представленным итогам конкурса в местных отделениях Партии экспертизу и анализ деятельности первичных отделений и принимает решение о присвоении звания «Лучшее первичное отделение Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» 2017 года» и определяет лауреатов конкурса.

Инициатором проведения конкурса стал Секретарь Верхнетоемского местного отделения Партии, член президиума Регионального политсовета Игорь Чесноков.

 «Первички прежде всего смогут обменяться опытом, - считает Игорь Чесноков. – Ну и, кроме того, конкурс должен выявить потенциальных лидеров общественного мнения, для участия в предстоящих выборах разных уровней, а также сделать работу «первичек» предметной и содержательной, полезной людям». 

Среди самых активных «первичек» организация, которую возглавляет секретарь первичного отделения №45 в Архангельске Руслан Подпиров.      

- Мы с коллегами поставили амбициозную задачу -  занять первое место, поскольку работаем очень активно. Поверьте, очень непросто объединить разных по интересам людей, сплотить их, нацелить на помощь людям.  У нас это получилось». 

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