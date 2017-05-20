|
Новости дня
Внимание! В Архангельске пропала десятилетняя девочка
В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»
Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом
|
Понедельник, 29 мая, 13:08
Ваш регион: Все Поморье
Все Поморье
Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/29/50978.html
|
«Единая Россия» мобилизует свои ряды
Архангельское Региональное отделение партии «Единая Россия» в январе этого года объявило о проведении конкурса среди первичных партийных организаций Таким образом, партия предполагает проверить и повысить эффективность деятельности первичных отделений, усилить их вовлеченность в партийные и общественно-политические мероприятия, в жизнь своих городов и районов, больших и малых поселений.
- Наши первичные организации в поселениях ближе всех к людям, и для нас важно, чтобы члены нашей партии чувствовали себя ответственными за дела в своем поселении или районе, и были готовы участвовать в разных уровнях выборов, - рассказал секретарь Архангельского регионального политсовета партии Виталий Фортыгин.
Участвовать в конкурсе могут все первичные отделения из 25 местных отделений Архангельского Регионального отделения Партии, созданные до 1 августа 2017 года.
На первом этапе – не позднее 15 сентября 2017 года первичные отделения Партии представляют в местную комиссию материалы о своей деятельности за период с 1 января по 10 сентября 2017 года.
Региональная комиссия в срок до 1 декабря 2017 года проведет по представленным итогам конкурса в местных отделениях Партии экспертизу и анализ деятельности первичных отделений и принимает решение о присвоении звания «Лучшее первичное отделение Архангельского регионального отделения Партии «Единая Россия» 2017 года» и определяет лауреатов конкурса.
Инициатором проведения конкурса стал Секретарь Верхнетоемского местного отделения Партии, член президиума Регионального политсовета Игорь Чесноков.
«Первички прежде всего смогут обменяться опытом, - считает Игорь Чесноков. – Ну и, кроме того, конкурс должен выявить потенциальных лидеров общественного мнения, для участия в предстоящих выборах разных уровней, а также сделать работу «первичек» предметной и содержательной, полезной людям».
Среди самых активных «первичек» организация, которую возглавляет секретарь первичного отделения №45 в Архангельске Руслан Подпиров.
- Мы с коллегами поставили амбициозную задачу - занять первое место, поскольку работаем очень активно. Поверьте, очень непросто объединить разных по интересам людей, сплотить их, нацелить на помощь людям. У нас это получилось».
|
Главное
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом Сегодня 12:09
Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на МарсеСегодня 11:21
29 мая юго-восточный ветер принесет в Поморье дождиСегодня 07:15
80 лучших людей Архангельской области: Владимир ЛосевВчера 09:30
В Архангельске открыт пограничный пункт базирования катеровПозавчера 17:58
Политика
Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями Сегодня 12:21
Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко25 мая 2017 11:12
Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области24 мая 2017 13:37
У Игоря Годзиша появился добрый заместитель22 мая 2017 16:14
Из Госдумы в гордуму: бывшая соратница Жириновского Ирина Чиркова остается в "колоде"22 мая 2017 09:01
Опрос
В Архангельске прошла военно-спортивная игра «Салют»
Глава МО "Соловецкое" Тютюков: Соловки не готовы к увеличению туристов летом
Ученый из Архангельска запатентовал изобретение, позволяющее создать облака на Марсе
В областном центре открылся коррекционный центр для детей аутистов
В КРАО прошел день открытых дверей
«Нордавиа» дарит скидку до 30% для отличного летнего отдыха с друзьями
В январе-апреле заготовка древесины леспромхозами ГК «Титан» составила 870,9 тыс. м³
Северные пчеловоды предлагают правильный мёд
Коллективный договор АЦБК за 2016 г. выполнен в полном объёме
Виталий Фортыгин: «Единая Россия» выполняет свои обязательства перед избирателями
Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко
Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области
Внимание! В Архангельске пропала десятилетняя девочка
В Архангельске расследуют дело о гибели несовершеннолетнего
В Архангельске прикрыли клуб азартных игр, расположенный на автобусной остановке
Бухгалтер из Каргополя осуждена за хищение крупной суммы денег
В Нарьян-Маре третьеклассник получил медаль МЧС за спасение сестры
В Архангельске прошёл мастер-класс для юных хоккеистов
В Архангельске соревновались юные футболисты
В Архангельске пройдет фестиваль пляжного волейбола
Архангельские авиамоделисты сразились за кубок города
В Архангельске показали спектакль о расстреле царской семьи
Плесецкой библиотеке собрали 4500 книг
В Добролюбовке пройдет "День с библиотекой"
В деревне Норинская в день рождения Бродского посадили картошку.
|Свидетельство
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей младше 16 лет.
Мнение редакции может не совпадать с позицией автора.
При полном или частичном использовании любых материалов гиперссылка на dvinainform.ru обязательна. Копирование материалов без разрешения администрации сайта запрещено.
|Электронное периодическое издание
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, 13 этаж
Телефон: (8182) 639-718, 639-719, 639-720
|Сделано в Artil.ru