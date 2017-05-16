Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

Вчера в архангельских СМИ промелькнула интересная информация. Мол, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в беседе с губернатором Архангельской области «отметила заслуги сенатора Виктора Павленко». В этой связи интересно поразмышлять: а чем так нравится Виктор Николаевич Валентине Ивановне?

Как известно, в свою бытность мэром Архангельска, Павленко очень любил пиар. Большинство релизов на официальном сайте горадминистрации так или иначе упоминали «заслуги» Виктора Николаевича. То он баню откроет, то ветерана поздравит, то средства выделит на горшки в детском саду. Прямо благодетель, а не мэр. Правда, в релизах не сообщалось, что все действия градоначальника – это его обычная работа. Ведь не пишут же про врача больницы, что он (такой молодец) ночную операцию провел или пациента от язвы спас. А про Павленко писали. Восхваляя его подвиги за бюджетные рубли налогоплательщиков.

Переход в Совет Федерации осенью 2015 года ничего в поведении павленковских пиарщиков не изменил. Они по-прежнему старательно трудятся над имиджем «крупного государственного деятеля». Но теперь Виктор Николаевич глаголит уже не про дороги и ветхое жилье, а про Арктику, Белкомур и прочие важные федеральные темы. Оно и понятно, масштаб-то стал шире. Правда, каких-то конкретных дел за Павленко опять-таки нет. Что мэром был – говорил и пиарился, что сенатором стал – песня та же. А тут вдруг Матвиенко взяла да и отметила его заслуги.

Новоявленный сенатор от Поморья начинал когда-то в комсомоле. Кто жил в те годы, помнит, что ВЛКСМ и его «румяных вождей» отличали карьеризм, популизм и многословие. Говорили, говорили и забалтывали тем самым проблемы. А потом шли наверх, в оргструктуры КПСС и продолжали заниматься тем же, но с уже большим усердием. До партийных постов Павленко не дожил, пришлось переквалифицироваться в чиновника «новой России». Творческий путь этого товарища-господина более 20 протекал в тени руководителей-харизматиков вроде Анатолия Ефремова и Александра Донского. А выборы 2008 года с пересчетом голосов Базановой, навсегда закрепили за Павленко прозвище «крапленый мэр».

И все равно непонятно, чем заслужил Павленко похвалу от третьего человека в государстве. А может, и не хвалила она его вовсе? Или произнесла это так, между делом, - комплиментом на комплимент. А старательная пресс-служба выдала на гора целый релиз, отметив, какой Виктор Николаевич хороший и умный.

Правда, хотелось бы услышать другое мнение. От жителей Архангельска, которыми без малого два срока управлял Павленко. А они-то оценили бы положительно его деятельность на посту?

Лично мне все это очень напоминает знаменитую сказку Шварца «Голый король». А вам как?