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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/25/50922.html

Политика

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко

Прелести пиара. Матвиенко похвалила Павленко
Вчера в архангельских СМИ промелькнула интересная информация. Мол, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в беседе с губернатором Архангельской области «отметила заслуги сенатора Виктора Павленко». В этой связи интересно поразмышлять: а чем так нравится Виктор Николаевич Валентине Ивановне?

Как известно, в свою бытность мэром Архангельска, Павленко очень любил пиар. Большинство релизов на официальном сайте горадминистрации так или иначе упоминали «заслуги» Виктора Николаевича. То он баню откроет, то ветерана поздравит, то средства выделит на горшки в детском саду. Прямо благодетель, а не мэр. Правда, в релизах не сообщалось, что все действия градоначальника – это его обычная работа. Ведь не пишут же про врача больницы, что он (такой молодец) ночную операцию провел или пациента от язвы спас. А про Павленко писали. Восхваляя его подвиги за бюджетные рубли налогоплательщиков.

Переход в Совет Федерации осенью 2015 года ничего в поведении павленковских пиарщиков не изменил. Они по-прежнему старательно трудятся над имиджем «крупного государственного деятеля». Но теперь Виктор Николаевич глаголит уже не про дороги и ветхое жилье, а про Арктику, Белкомур и прочие важные федеральные темы. Оно и понятно, масштаб-то стал шире. Правда, каких-то конкретных дел за Павленко опять-таки нет. Что мэром был – говорил и пиарился, что сенатором стал – песня та же. А тут вдруг Матвиенко взяла да и отметила его заслуги.

Новоявленный сенатор от Поморья начинал когда-то в комсомоле. Кто жил в те годы, помнит, что ВЛКСМ и его «румяных вождей» отличали карьеризм, популизм и многословие. Говорили, говорили и забалтывали тем самым проблемы. А потом шли наверх, в оргструктуры КПСС и продолжали заниматься тем же, но с уже большим усердием. До партийных постов Павленко не дожил, пришлось переквалифицироваться в чиновника «новой России». Творческий путь этого товарища-господина более 20 протекал в тени руководителей-харизматиков вроде Анатолия Ефремова и Александра Донского. А выборы 2008 года с пересчетом голосов Базановой, навсегда закрепили за Павленко прозвище «крапленый мэр».

И все равно непонятно, чем заслужил Павленко похвалу от третьего человека в государстве. А может, и не хвалила она его вовсе? Или произнесла это так, между делом, - комплиментом на комплимент. А старательная пресс-служба выдала на гора целый релиз, отметив, какой Виктор Николаевич хороший и умный.

Правда, хотелось бы услышать другое мнение. От жителей Архангельска, которыми без малого два срока управлял Павленко. А они-то оценили бы положительно его деятельность на посту?

Лично мне все это очень напоминает знаменитую сказку Шварца «Голый король». А вам как?

Алексей Морозов, Сегодня 11:12

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Комментарии
vla, сегодня 11:32

какие заслуги у т павленко да гутаперчевый он готов на все

12, сегодня 11:35

Ужасные годы были, когда он был мэром. Архангельск превратился в помойку!

гость , сегодня 12:20

Растет Виктор Николаевич. Вот уже в ранг "последователь Ломоносова" возведен. Пора орденом награждать.

гость , сегодня 12:25

Мэр Северодвинска Гмырин пиарится не хуже. Все зависит от количества денег, затраченных на пиар. А мэр Северодвинска на это бюджетных денег не жалеет.

Гость, сегодня 12:31

Как можно уважать "минус"

Гость, сегодня 12:37

Значит удивил её, исправился

Гость, сегодня 12:38

Матвиенко похвалила павленко...рифма

Крис, сегодня 12:40

всем нравится, когда их хвалят

Рыжик, сегодня 13:00

вот это да!

Вася, сегодня 13:01

сейчас придёт скунс и напишет все заслуги Павлика)

Гость, сегодня 13:11

Павленко трудится на благо родине

Вася, сегодня 13:32

За деньги бюджета Павленко Кормил АТК Попаренко

гость , сегодня 13:42

Не знаю как скунс, а Илюша о заслугах Гмырина пишет с большой любовью.

Ярик, сегодня 13:45

Скунсу не до того, строительный холдинг теперь пиарит.

Гость, сегодня 13:48

Это Павленко сфоткали во время похвалы))

Гость, сегодня 13:49

может когда хочет!

О как, сегодня 13:50

Нашла кого и чего хвалить, за разгромленный стадион С.М.Кирова(43млрд. "Зенит-Арена") пусть ответит.

Гуля, сегодня 13:52

он нашёл себя в сенаторах

Гость, сегодня 13:56

он уже не мэр и не должен ни за что отвечать

гость , сегодня 13:57

Все решают деньги, бабло. За деньги пропиарят хоть кого, хоть Павленко, хоть Гмырина ....

Да уж, сегодня 14:01

Молодец Морозов! Есть ещё журналисты в городе, не только Чертки...

12 - му (ответ), сегодня 14:41

Цитирую покемона (прихвостня) новой администрации: Ужасные годы были, когда он был мэром. Архангельск превратился в помойку! Ответ: Ужасней чем сейчас? В помойку за последний год уже при Годзише Архангельск еще больше превратился. Павленко конечно не ахти какой мэр, но при Годзише жителям Архангельска стало еще хуже. Ни кто про Годзиша ничего хорошего не скажет, выйдите на улицу и спросите, популярность нулевая, развитие города нулевое, даже в обратную сторону, из города все уезжают при возможности.

Гость , сегодня 14:46

Скоро и Северодвинск помойкой будет. Все идет к этому.

Гость, сегодня 14:46

Действительно все хуже и хуже! Бедный Архангельск! Когда в нем нормальные управленцы появятся?

Новость, сегодня 14:49

на этом сайте стоит 5 тыс. рублей. Проведем эксперимент - заплатим деньги за то, чтобы Морозов как главный редактор разместил положительную новость про Павленко.

Гленн, сегодня 15:16

Да что непонятного? Павленко и сам зарабатывает и другим жить дает. Всё по понятиям

Скунсу, сегодня 15:21

Морозов за 5 тысяч про павленко писать не будет. Отказаться имеет право

Суть, сегодня 15:27

в том что он как главный редактор не сможет отказать в размещении новости, если ему укажет работодатель. Или уволится?

Скунсу, сегодня 15:29

Разместить может (на правах рекламы), но писать и ставить свою подпись не будет. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы.

Суть, сегодня 15:33

разницы никакой. Как главный редактор он вправе отказаться от размещения информации, т.к. он определяет политику редакции. Или не определяет? Эксперимент таки проведем. Опять же вопрос цены - тоже решаем. Кто такой он - уже понятно. Раз речь идет о цене.

Суть, сегодня 15:34

и договор может быть не на рекламу, а на информационное обслуживание. Так еще интереснее - обслужит.

Скунсу, сегодня 15:35

Проводи эксперимент! Или экскремент? Тебе виднее

Веничка Ерофеев, сегодня 15:42

Павленко, Попаренко, Матвиенко...

12, сегодня 15:52

Проведем эксперимент, заплатим скунсу хорошее бабло, чтобы написал плохо про Павленко. Проверим результат.

Гость, сегодня 16:08

Это к Илюшке лысому...

11, сегодня 17:46

Ну так то за год новый мэр привел город в порядок, стало чисто. А вот старый мэр - за свои годы ничего толкового не сделал.

11 - му , сегодня 18:17

В городе стало чисто? Это в каком городе? Привел город в порядок? Вы либо с ума сошли, либо в прихвостнях.

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