Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

Валентина Матвиенко назвала очень полезным формат проведения дней субъектов Российской Федерации в верхней палате парламента. Глава СФ отметила, что в комитетах прошла большая работа по изучению опыта региона, обсуждались его проблемы и предложения.
Игорь Орлов подчеркнул, что среди особенностей Архангельской области – большая территория в Арктической зоне.
Он поблагодарил за теплый прием в Совете Федерации, за возможность представить регион на федеральной площадке, подчеркнув, что состоялся содержательный и полезный диалог.
Также Валентина Матвиенко и Игорь Орлов осмотрели выставку, посвященную истории и современному развитию Архангельской области.
Любопытно, что в 2003 году именно Матвиенко произнесла ставшую крылатой фразу про Архангельск как самый грязный город в России. Тогда Валентина Ивановна приехала в наш город в ранге полпреда Президента РФ в СЗФО.
почему никто не вспоминает, а что же сказала Матвиенко приехав в Архангельск 21 сентября 2006 года? Цитата: "Я могу сравнивать, так как была в Архангельске более двух лет назад. Город меняется: появляются новые стройки, отремонтированные здания, фасады. Лучше стали дороги. И город предстал более чистым. Но работать есть над чем: я полагаю, что это начало позитивных изменений в Архангельске. И это радует".
ну так и порадуйтесь сени малины вместе с Валентиной Ивановной
Она ещё про дороги говорила "у вас что, бомбили?". Но у меня вопрос: Зачем ездили? Что решили? НИЧЕГО. Истратили бюджетные деньги, как обычно, в пустую. Скоро в Питер, на экономический форум толпа поедет "изыскивать инновации дистанционного изучения развития".
Валентина Ивановна права, потенциал у области большой. Вот только работает он не на Архангельскую область. Нет хозяина в области.