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Оригинальный адрес документа: http://www.dvinainform.ru/politics/2017/05/24/50908.html

Политика

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области
фото с сайта правительства Архангельской области
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Игорем Орловым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития социально-экономического развития Архангельской области.

Валентина Матвиенко назвала очень полезным формат проведения дней субъектов Российской Федерации в верхней палате парламента. Глава СФ отметила, что в комитетах прошла большая работа по изучению опыта региона, обсуждались его проблемы и предложения.

Игорь Орлов подчеркнул, что среди особенностей Архангельской области – большая территория в Арктической зоне.

Он поблагодарил за теплый прием в Совете Федерации, за возможность представить регион на федеральной площадке, подчеркнув, что состоялся содержательный и полезный диалог.

Также Валентина Матвиенко и Игорь Орлов осмотрели выставку, посвященную истории и современному развитию Архангельской области.

Любопытно, что в 2003 году именно Матвиенко произнесла ставшую крылатой фразу про Архангельск как самый грязный город в России. Тогда Валентина Ивановна приехала в наш город в ранге полпреда Президента РФ в СЗФО. 

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Комментарии
Любопытно, сегодня 14:32

почему никто не вспоминает, а что же сказала Матвиенко приехав в Архангельск 21 сентября 2006 года? Цитата: "Я могу сравнивать, так как была в Архангельске более двух лет назад. Город меняется: появляются новые стройки, отремонтированные здания, фасады. Лучше стали дороги. И город предстал более чистым. Но работать есть над чем: я полагаю, что это начало позитивных изменений в Архангельске. И это радует".

vlad1950, сегодня 14:35

ну так и порадуйтесь сени малины вместе с Валентиной Ивановной

гражданин, сегодня 16:53

Она ещё про дороги говорила "у вас что, бомбили?". Но у меня вопрос: Зачем ездили? Что решили? НИЧЕГО. Истратили бюджетные деньги, как обычно, в пустую. Скоро в Питер, на экономический форум толпа поедет "изыскивать инновации дистанционного изучения развития".

Владимир, сегодня 17:51

Валентина Ивановна права, потенциал у области большой. Вот только работает он не на Архангельскую область. Нет хозяина в области.
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