Матвиенко дистанционно оценила потенциал Архангельской области

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Игорем Орловым. В ходе встречи были рассмотрены вопросы развития социально-экономического развития Архангельской области.

Валентина Матвиенко назвала очень полезным формат проведения дней субъектов Российской Федерации в верхней палате парламента. Глава СФ отметила, что в комитетах прошла большая работа по изучению опыта региона, обсуждались его проблемы и предложения.

Игорь Орлов подчеркнул, что среди особенностей Архангельской области – большая территория в Арктической зоне.

Он поблагодарил за теплый прием в Совете Федерации, за возможность представить регион на федеральной площадке, подчеркнув, что состоялся содержательный и полезный диалог.

Также Валентина Матвиенко и Игорь Орлов осмотрели выставку, посвященную истории и современному развитию Архангельской области.

Любопытно, что в 2003 году именно Матвиенко произнесла ставшую крылатой фразу про Архангельск как самый грязный город в России. Тогда Валентина Ивановна приехала в наш город в ранге полпреда Президента РФ в СЗФО.